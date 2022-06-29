高雄外海昨晚規模5.3地震　專家直呼奇怪「同位置不排除規模7↑」

▲昨晚西南近海發生規模5.3地震，專家指未來不排除有規模7.0地震。（圖／中央氣象局）

記者許敏溶／台北報導

近期地牛頻頻翻身，除花東之外，昨（28日）晚高雄外海還發生規模5.3地震，地震深度40.9公里，台大地質系教授陳文山今（29日）指出，這個位置過去地震少，而且地震深度超過40公里，「有點奇怪」，地震原因是板塊隱沒造成，過去同樣位置曾發生規模7.0地震，故未來不排除還有規模7以上地震，但發生時間很難說。

近期地牛活動相當活躍，除了花東頻頻有地震發生，昨晚9時43分，高雄外海也發生芮氏規模5.3地震，震央位於高雄市政府南方 70.8 公里，彰化以南與澎湖民眾都感受到地震威力，其中恆春、滿州最大震度達到3級，由於該地區地震較少，不免讓民眾疑惑是否有更大地震。

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台大地質系教授陳文山表示，昨晚規模5.3地震，是歐亞大陸板塊隱沒到菲律賓海板塊造成，和近期花東的地震無關，但昨晚發生地震的位置，過去不常有地震發生，而且地震深度超過40公里，已經到了地殼下部，一般隱沒帶地震不會這麼深，這在台灣西半部並不多見，「有點奇怪」。

陳文山進一步說明，台灣西部的地震，8到9成地震深度都在20公里以內，板塊擠壓容易在表面地表產生地震，但「在深處擠壓就像麻糬一樣軟軟的」，不太容易有地震，但昨晚地震卻達到5.3，這也是自己覺得奇怪的地方，目前也無法太清楚詳細原因，有待科學界進一步了解。

不過，陳文山指出，過去該區域也曾發生過大地震，在2006年12月26日，曾發生規模7.0地震，大致就在相同位置，當初地震深度約44公里，根據過去歷史經驗，未來該區域也不排除再出現規模7以上地震，但發生時間則很難說。