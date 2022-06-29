快訊／今本土+42112！台中6117最多　各縣市確診分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增42,112例本土個案，另增92例境外移入和85例死亡。本土個案縣市以台中6117最多，其次依序為新北5747例、高雄5139例、桃園4040例、台南3910例、台北3314例和彰化2794例等。

今日新增42,112例本土病例，為19,909例男性、22,183例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(6,117例)、新北市(5,747例)、高雄市(5,139例)、桃園市(4,040例)、臺南市(3,910例)、臺北市(3,314例)、彰化縣(2,794例)、屏東縣(1,770例)、雲林縣(1,154例)、苗栗縣(1,028例)、新竹縣(981例)、新竹市(895例)、南投縣(870例)、嘉義縣(847例)、宜蘭縣(812例)、花蓮縣(701例)、嘉義市(587例)、基隆市(540例)、臺東縣(521例)、澎湖縣(198例)、金門縣(124例)、連江縣(23例)。

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指揮中心指出，今日新增85例本土病例死亡個案，為46例男性、39例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、81例具慢性病史、53例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至6月26日，死亡日期介於5月27日至6月26日。

指揮中心說明，今日新增92例境外移入個案中，為51例男性、41例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國及德國(各4例)、越南(2例)、義大利(1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日介於今年6月23日至6月28日。

▲6/29新增確診。（圖／指揮中心提供）