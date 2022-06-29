賴坤成自嘆「被當空氣」　爆氣大罵劉櫂豪：吃碗內看碗外

▲賴坤成今天接受「新聞不芹菜」專訪。（圖／翻攝自震傳媒直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局台東縣長選戰，傳出層峰屬意英系立委劉櫂豪再戰，讓有意爭取提名的前立委賴坤成大嘆「真心換絕情」，呼籲黨中央應該進行民調，暗諷劉「如果那麼篤定有機會當選，為何不敢辭立委參選？」對此，賴坤成29日受訪爆氣大罵說，「選完立委換選縣長，吃碗內看碗內，選舉變成他一個人的專利，這是非常不好的現象！」自嘆自己像是「哈巴狗」，被當作空氣，只能去拜託他人說明自己的立場。

賴坤成今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時表示，對於昨天有消息傳出，黨有意提名劉櫂豪讓他「第六度參選」，深感「無語問蒼天」，不過昨天晚上選對會沒有處理台東縣長提名，因此他仍不放棄這個機會。

賴坤成直言，劉櫂豪在2018年台東縣長選舉慘敗後，就公開說過不再參選，擔任黨部主委任內也徵詢原住民族立委陳瑩、卑南鄉鄉長許文獻是否有參選意願，但兩位都表示不會參選縣長，因此，他就在鄉親勸進下開始在地方走動，可是劉櫂豪對於自己的訊息都是「已讀不回」，劉現在是「小英的學生」、「英系召集人」、「當紅炸子雞」，黨內想要營造「沒有人要選所以劉櫂豪選」的氛圍。

賴坤成坦言，劉櫂豪過去曾經有非常好的機會，陸續參選縣長、立委，集三千寵愛於一身，但是資源愈多、票數越選越差，2018年帶職參選縣長，與「史上最弱的國民黨縣長候選人」饒慶鈴競選，黨中央挹注非常多資源在他身上，卻開出最差的輸2.7萬票，如果2022年再度提名劉櫂豪，票數不僅將會非常難看，而且一定會輸，「選完立委換選縣長，吃碗內看碗內，選舉變成他一個人的專利，這是非常不好的現象！」

主持人黃光芹關注，選對會是否有徵詢過賴坤成的意見？賴氣憤地說，「截至目前為止，沒有一次來徵詢過，也沒有進行任何的協調，都是我自己像哈巴狗一樣去拜託他們，說明我的立場和看法」，把自己當作像空氣一樣，民進黨是號稱民主政治的政黨，為什麼在台東縣長選舉這一局會搞成這樣？