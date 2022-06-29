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狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌躲墾丁落網秒變孬：人不是我殺的！

▲▼桃園黑幫南下台中吃滷肉飯，因誤會殺死無辜的黃姓男子，嫌犯們互推「人不是我殺的」。（圖／ETtoday資料照）

▲▼桃園黑幫南下台中吃滷肉飯，因誤會殺死無辜的黃姓男子，嫌犯們互推「人不是我殺的」。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市天道盟正義會成員林姓男子與9名友人23日當天分乘3車南下台中夜店玩樂，清晨大夥前往山河滷肉飯吃早餐，桃園一方有人誤認隔桌的黃姓男子是朋友，雙方發生群毆，黃男慘遭皮帶刀刺死。台中警方當天逮捕5入後，28日又南下墾丁逮捕林姓主嫌等4人，目前還在偵訊中，至於到底是誰拿刀？為何行兇？4嫌犯都避重就輕，不願配合。

▲▼桃園黑幫南下台中吃滷肉飯，因誤會殺死無辜的黃姓男子，嫌犯們互推「人不是我殺的」。（圖／ETtoday資料照）

警方蒐證發現，桃園黑幫這一方看到黃打電話給朋友「還不快點來（吃飯）」，以為黃是在「撂人」，因此先下手為強，抄起塑膠椅子、工業電扇毆人，混亂間黃男遭人持皮帶刀猛刺，臟器被刺穿，血流如注，經送醫搶救後仍宣告不治。

台中警方在當天傍晚就北上桃園逮捕5人，並將游姓男子依殺人罪嫌送辦也遭法官收押禁見，其他人交保，警方後續追緝其餘逃亡嫌犯時，在桃園平鎮破獲一處毒品分裝工廠，查獲大量K他命香菸，並逮捕5名犯嫌。

黃男遺體28日下午相驗，巧合的是，在逃的林姓主嫌與另外3名共犯在屏東墾丁落網，當時4人正要北返，該集團共有14人落網，警方上午針對林嫌等人偵訊時，重點鎖定在是誰持刀行凶？為何行凶？以及毒品分裝廠負責人是誰？4人為何要北上？都避重就輕，交代不清。

警方表示，持刀者刑責最重，因此沒人敢承認，為求慎重，將會比對案發當時的畫面，以及比對嫌犯之間的說法，盡速釐清真相。

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