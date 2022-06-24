滷肉飯店凶煞黑幫背景曝！皮帶刀穿胸放血奪命　動手的還有第6人

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二市場知名山河滷肉飯23日清晨發生凶殺案，桃園市天道盟正義會成員林姓男子和9名友人分乘3輛車南下台中玩樂，後來吃滷肉飯時和隔桌黃男等人發生誤會，雙方一陣互毆，黃男胸部刺2刀，血流過多致死，警方查出凶器是皮帶刀，但已被丟棄，該刀具藏匿在皮帶內，不易被發現，未被管制，且網購僅200多元，已成治安漏洞，警方除了要找出凶刀之外，還在追查行凶的第6人。

▲台中滷肉飯命案，嫌犯行凶的皮帶刀。（示意圖／ETtoday資料照）

桃園市林姓男子等10人前晚南下台中玩樂，隔天清晨到第二市場知名滷肉飯用餐，黃姓男子等5人隨後也進來點餐，林男一群人中誤認為黃男是熟人，於是打了招呼，但黃男覺得莫名其妙，回了一句「我又不認識你」，這時林嫌這群人已站起身要理論，後來在旁人勸阻「吃飯就吃飯，別這樣」，於是又坐下。

▲▼台中警方逮捕行凶的5名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

不久，黃男拿手機打給朋友大聲喊叫「還不快點來（吃飯）」，林男等人以為黃是在「撂人」，於是抄起塑膠椅子、工業電扇毆人，現場血跡斑斑，一陣混亂圍毆過程中，黃男身上被刀器刺中多處，血流不止，後來送醫搶救不治。

事發後，10人分乘3輛車逃離現場，警方獲報後透過監視器得知有6人動手，傍晚時已逮捕林男等5人，目前還在續追第6人。

▲▼台中一家滷肉飯發生命案。（圖／民眾提供，下同）

檢方昨天下午初步相驗結果，死者全身有傷，頭部有鈍器攻擊傷痕，左胸口有2處穿刺傷，檢察官將於28日進行解剖，並將臟器、血液等檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

警方查出凶器是皮帶刀，已被嫌犯丟棄，目前正在找尋，皮帶刀容易藏匿，也未被管制，雖可以防身，但也有殺傷力，而且網路上僅200多元就買得到，成為治安漏洞。

目前內政部公布的槍砲彈藥刀械管制條例有12項，包括武士刀、手杖刀、鴛鴦刀、手指虎、鋼（鐵） 鞭、扁鑽、匕首、各類型鏢刀、非農用掃刀、鋼筆刀、蛇刀、十字弓等。