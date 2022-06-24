　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

滷肉飯店凶煞黑幫背景曝！皮帶刀穿胸放血奪命　動手的還有第6人

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二市場知名山河滷肉飯23日清晨發生凶殺案，桃園市天道盟正義會成員林姓男子和9名友人分乘3輛車南下台中玩樂，後來吃滷肉飯時和隔桌黃男等人發生誤會，雙方一陣互毆，黃男胸部刺2刀，血流過多致死，警方查出凶器是皮帶刀，但已被丟棄，該刀具藏匿在皮帶內，不易被發現，未被管制，且網購僅200多元，已成治安漏洞，警方除了要找出凶刀之外，還在追查行凶的第6人。

捷運大安站上拿皮帶刀向女友炫耀，男子遭警帶回。

▲台中滷肉飯命案，嫌犯行凶的皮帶刀。（示意圖／ETtoday資料照）

桃園市林姓男子等10人前晚南下台中玩樂，隔天清晨到第二市場知名滷肉飯用餐，黃姓男子等5人隨後也進來點餐，林男一群人中誤認為黃男是熟人，於是打了招呼，但黃男覺得莫名其妙，回了一句「我又不認識你」，這時林嫌這群人已站起身要理論，後來在旁人勸阻「吃飯就吃飯，別這樣」，於是又坐下。

▲▼台中警方逮捕行凶的5名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方逮捕行凶的5名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方逮捕行凶的5名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

不久，黃男拿手機打給朋友大聲喊叫「還不快點來（吃飯）」，林男等人以為黃是在「撂人」，於是抄起塑膠椅子、工業電扇毆人，現場血跡斑斑，一陣混亂圍毆過程中，黃男身上被刀器刺中多處，血流不止，後來送醫搶救不治。

▲▼台中警方逮捕行凶的5名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

事發後，10人分乘3輛車逃離現場，警方獲報後透過監視器得知有6人動手，傍晚時已逮捕林男等5人，目前還在續追第6人。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中一家滷肉飯發生命案。（圖／民眾提供，下同）

檢方昨天下午初步相驗結果，死者全身有傷，頭部有鈍器攻擊傷痕，左胸口有2處穿刺傷，檢察官將於28日進行解剖，並將臟器、血液等檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

警方查出凶器是皮帶刀，已被嫌犯丟棄，目前正在找尋，皮帶刀容易藏匿，也未被管制，雖可以防身，但也有殺傷力，而且網路上僅200多元就買得到，成為治安漏洞。

目前內政部公布的槍砲彈藥刀械管制條例有12項，包括武士刀、手杖刀、鴛鴦刀、手指虎、鋼（鐵） 鞭、扁鑽、匕首、各類型鏢刀、非農用掃刀、鋼筆刀、蛇刀、十字弓等。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
考上醫學系不讀！「決定看守天空」小鮮肉選這1系　建中女神爆他
丟丟妹直播到一半「無預警被中斷」！驚喜嘉賓苦笑…傻眼畫面曝光
「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？　醫揭2後果
快訊／一家6口海邊戲水意外！　33歲男溺斃
學者示警：恐觸發「規模8↑海溝型強震」　時間曝光
滷肉飯凶煞背景曝！　「皮帶刀穿胸」放血殺2寶爸
快訊／新台灣之光！10歲台裔女孩《小小廚師》總決賽奪冠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

夜店安檢鈴聲大作　屁孩掏「鋼珠寶特瓶」丟垃圾桶...下場慘了

創意家小編偷圖發梗賣豪宅　「斑比」部落客開吉結局曝光

酒精調製威士忌「大賣黑心假酒3萬瓶」　百萬設備6／30拍賣

快訊／一家4大2小瑞芳海邊戲水傳意外　33歲男子溺水...送醫不治

7屁孩半夜闖幼兒園惡搞1hr　打籃球還騎壞三輪車...下場慘了

梅雨季開車上山受困卓社林道　警冒雨1個多小時尋獲助脫困

滷肉飯店凶煞黑幫背景曝！皮帶刀穿胸放血奪命　動手的還有第6人

就是要吃到！闖超商櫃台搶御飯糰　花蓮賓士男逃逸4小時落網

「生理女心理男」陸客來台縮乳　術後發燒流膿半年...真相超誇張

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

夜店安檢鈴聲大作　屁孩掏「鋼珠寶特瓶」丟垃圾桶...下場慘了

創意家小編偷圖發梗賣豪宅　「斑比」部落客開吉結局曝光

酒精調製威士忌「大賣黑心假酒3萬瓶」　百萬設備6／30拍賣

快訊／一家4大2小瑞芳海邊戲水傳意外　33歲男子溺水...送醫不治

7屁孩半夜闖幼兒園惡搞1hr　打籃球還騎壞三輪車...下場慘了

梅雨季開車上山受困卓社林道　警冒雨1個多小時尋獲助脫困

滷肉飯店凶煞黑幫背景曝！皮帶刀穿胸放血奪命　動手的還有第6人

就是要吃到！闖超商櫃台搶御飯糰　花蓮賓士男逃逸4小時落網

「生理女心理男」陸客來台縮乳　術後發燒流膿半年...真相超誇張

台南「地獄與幽魂展」看前6大必知！不開放Cosplay　禁帶桃木劍、糯米

5分鐘完售！攻城獅總冠軍賽主場門票全被搶光　場外辦直播派對

新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

教士捍衛龍頭失利！王牌馬茲哥洛夫單局爆5分吞本季首敗　　

2年後才交屋　新婚夫妻先住公婆家...媳婦們狂勸退：破裂就回不去

肖戰熱戀楊紫結婚生子全壘打　《餘生》41億播放量漲粉百萬

海地至少54名囚犯活活餓死　政府沒錢監獄斷糧2個月

《ELLE》總編輯「甲狀腺風暴」逝！甲亢飲食4禁忌、5必吃一圖看

LIVE／確診後首度露面　陳時中最新說明

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

高雄街頭驚現「4米巨大木箱」　神秘內容物揭曉

桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

即/國3烏山頭多車追撞　2車頭全毀傷亡不明！

S-70C機工長離世「剩5%皮膚完整」

《少年吔》2合約成本差2千萬　議員轟

更多熱門

相關新聞

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

台中第二市場知名山河滷肉飯昨清晨發生一起命案，從桃園南下的約10名男女一行人，疑僅因認錯人遭冷漠回應，又把對方「打電話找朋友吃飯」誤當成是在「撂人」，竟對另一桌客人暴力相向，被害人黃姓男子因此胸口遭刺2刀，送醫傷重不治。

快訊／第二市場鬥毆釀1死　盧秀燕回應了

快訊／第二市場鬥毆釀1死　盧秀燕回應了

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

狙殺天道盟老大！槍手重判為妹安危求交保

狙殺天道盟老大！槍手重判為妹安危求交保

環保蟑螂太惡劣！警掃蕩竹東兩黑幫逮28人

環保蟑螂太惡劣！警掃蕩竹東兩黑幫逮28人

關鍵字：

山河魯肉飯皮帶刀一分局第二市場天道盟

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面