101歲失智婦被選任國民法官！桃園地院：無違法不當但可改進

▲桃園地院三次寄發通知給101歲失智婦，邀請擔任國民法官。（圖／資料照片）



記者柯沛辰、崔子柔／綜合報導

桃園101歲的張姓婦人患重度失智，目前住在安養機構，但卻被桃園地方法院通知要當「國民法官」，張婦女兒向法院反應情況後，不久竟又再度收到通知，讓她不滿向媒體爆料。而桃園地院則回應，相關程序無違法或不當之處，但承認有改進空間。

張婦女兒指出，母親3年前就住進安養機構，無法言語和自理生活，但去年卻收到桃園地院邀請擔任國民法官的通知，她當時就用掛號信反應情況，但母親沒多久又收到通知，她致電給承辦人員，對方說沒空就打發她。

張婦女兒提到，她26日再度收到桃園地院信件，說母親在8/16上午要報導擔任國民法官，讓她感到相當離譜，「為何會選上一個嚴重失智的人瑞去當國民法官？」

桃園地院對此回應，依現行法律規定，須待法院對候選國民法官發送「選任期日通知」即第三次名冊做成後，才能依法辭任，相關程序均依規定執行，無違法或不當，但造成張女及家屬困擾，本院承認有改進空間，將建議司法院，由審核小組於第一次或第二次通知國民時，即剔除年滿70歲以上，或有重大疾病致擔任有困難、已表明辭任之情形，兼顧民眾實際需要。