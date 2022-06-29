　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

101歲失智婦被選任國民法官！桃園地院：無違法不當但可改進

▲桃園地院對凌虐老父致死的女婿和女兒各判12年徒刑。（圖／資料照片）

▲桃園地院三次寄發通知給101歲失智婦，邀請擔任國民法官。（圖／資料照片）

記者柯沛辰、崔子柔／綜合報導

桃園101歲的張姓婦人患重度失智，目前住在安養機構，但卻被桃園地方法院通知要當「國民法官」，張婦女兒向法院反應情況後，不久竟又再度收到通知，讓她不滿向媒體爆料。而桃園地院則回應，相關程序無違法或不當之處，但承認有改進空間。

張婦女兒指出，母親3年前就住進安養機構，無法言語和自理生活，但去年卻收到桃園地院邀請擔任國民法官的通知，她當時就用掛號信反應情況，但母親沒多久又收到通知，她致電給承辦人員，對方說沒空就打發她。

張婦女兒提到，她26日再度收到桃園地院信件，說母親在8/16上午要報導擔任國民法官，讓她感到相當離譜，「為何會選上一個嚴重失智的人瑞去當國民法官？」

桃園地院對此回應，依現行法律規定，須待法院對候選國民法官發送「選任期日通知」即第三次名冊做成後，才能依法辭任，相關程序均依規定執行，無違法或不當，但造成張女及家屬困擾，本院承認有改進空間，將建議司法院，由審核小組於第一次或第二次通知國民時，即剔除年滿70歲以上，或有重大疾病致擔任有困難、已表明辭任之情形，兼顧民眾實際需要。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
全家大小都感染　醫揭當「快樂黑數」恐怖後果：血氧剩80
偷吃夫辦LINE分身手滑加妻好友　床照洩姦情！竟要求各玩各的
1111人力銀行「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產
「芙蓉」最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐
通膨飆高消費者信心劇跌　美股重挫近500點、台積電ADR跌1
三重惡火2死1命危！死者最小僅6歲　祖孫三代剩阿嬤獨自悲痛面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8旬老爸跟40歲美魔女生出弟弟　戶頭轉出7200萬！1111負責人急了

車禍理論踢到氣功大師6秒片曝　駕駛屁股著地慘摔！騎士根本沒動

竹科為「台積電」逼遷寶山望族祖墳龍穴　詆毀雜林糟蹋人

台積電遭控毀「寶山望族」祖墳風水　百年泥屋將毀成平地

1111人力銀行「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

驚人巧合！山河滷肉飯命案　頭七前、解剖完兇嫌全落網

偷吃夫辦LINE分身手滑加妻好友　床照洩姦情！竟要求各玩各的

101歲失智婦被選任國民法官！桃園地院：無違法不當但可改進

三重惡火2死1命危！死者最小僅6歲　祖孫三代剩阿嬤獨自悲痛面對

電子廠員工上班「淘金」！搬走1.9公斤屑屑賣出243萬　下場慘了

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

牙醫系考前實驗室塞爆 台大正妹練到半夜好拚

曹佑寧分手6年校花女友遭曲解！　 女方出面解釋...情變原因曝光

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

8旬老爸跟40歲美魔女生出弟弟　戶頭轉出7200萬！1111負責人急了

車禍理論踢到氣功大師6秒片曝　駕駛屁股著地慘摔！騎士根本沒動

竹科為「台積電」逼遷寶山望族祖墳龍穴　詆毀雜林糟蹋人

台積電遭控毀「寶山望族」祖墳風水　百年泥屋將毀成平地

1111人力銀行「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

驚人巧合！山河滷肉飯命案　頭七前、解剖完兇嫌全落網

偷吃夫辦LINE分身手滑加妻好友　床照洩姦情！竟要求各玩各的

101歲失智婦被選任國民法官！桃園地院：無違法不當但可改進

三重惡火2死1命危！死者最小僅6歲　祖孫三代剩阿嬤獨自悲痛面對

電子廠員工上班「淘金」！搬走1.9公斤屑屑賣出243萬　下場慘了

8旬老爸跟40歲美魔女生出弟弟　戶頭轉出7200萬！1111負責人急了

綠島「摩艾像」慘遭斷頭！　疑外力毀損有被拖行痕跡

營養師曝吃西瓜「4大好處」，養顏美容又可抵禦紫外線

楊祐寧被抓包「邊開車邊錄影」爆爭議！網傻眼：不要害別人出事

全球首國！英猴痘破1000例確診　官員警告未來數周：繼續攀升

1111人力銀行「80歲老董」好精力　5個兒子3位媽！最小不滿2歲

年底大選「綠營三顆未爆彈」　他：新變種秋天再來襲

車禍理論踢到氣功大師6秒片曝　駕駛屁股著地慘摔！騎士根本沒動

竹科為「台積電」逼遷寶山望族祖墳龍穴　詆毀雜林糟蹋人

長榮今除息、勞保年金調漲今入帳　財經HOT 5一次看

鴨子度估身體懸空硬撐 鴨胸太滑狂點頭快跌倒

社會熱門新聞

三重透天大火「3人命危」

小三嗆聲被電！正宮神反擊　順便出賣老公

三重透天厝大火2死1命危　僅阿嬤逃出

「怒摔爸」要買的是這杯　店員送錯的不賣了

101歲失智婦被通知當國民法官　家屬：太離譜

三重透天厝火警　一家四口2死1傷

辣網紅兔美染毒！警衣櫃驚見古柯鹼　她下場超慘

陽明醫哥大讚小三　神似AV女優又敢玩

員工上班淘黃金　竟搬走1.9公斤

1111「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

女騎士緊盯路況11秒　一左轉還是出車禍

偷吃夫辦LINE分身　誤加妻好友曝姦情

他打我朋友！遭埋伏棍棒圍毆塞行李箱丟包

她25天收2張罰單　背景相同揪出貓膩

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

網購要小心！盜刷新手法曝光　金管會提醒留意1元消費簡訊

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

三重透天大火「3人命危」

小三嗆聲被電！正宮神反擊　順便出賣老公

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

三重透天厝大火2死1命危　僅阿嬤逃出

跟男友啪啪「被哥嫂發現」　她羞爆！結局超展開

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

恐怖夫妻欠租失聯　房東開門見屋況嚇壞

更多

最夯影音

更多
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員
周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面