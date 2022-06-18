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印度「新募兵計畫」大規模抗議已釀2死　示威者占據鐵路燒火車

▲▼ 印度軍方14日宣布宣布「烈火之路」（Agnipath）新募兵計畫，在全國多邦引發大規模示威。（圖／路透）

▲印度軍方宣布「烈火之路」（Agnipath）新募兵計畫後，在多邦引發大規模示威。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度軍方14日宣布新募兵計畫「烈火之路」（Agnipath），引發年輕人對就業保障的擔憂，多地爆發大規模示威，商店、汽車及建物慘遭破壞燃燒，暴力衝突已釀至少2死數十傷。在比哈爾邦及泰倫迦納邦，抗議人士激烈攻擊火車站，在車廂及鐵軌上縱火，導致列車一度停駛數小時。

17日，泰倫迦納邦18歲青年拉喀什（Damodara Rakesh）被警方開槍打中腰部，在送醫途中去世。《印度時報》最新消息指出，比哈爾邦一名40歲男子在大火中失去意識，送醫後宣告不治。另外還有數十人受傷，包括員警。

▲▼ 印度軍方14日宣布宣布「烈火之路」（Agnipath）新募兵計畫，在全國多邦引發大規模示威。（圖／路透）

▲▼ 印度軍方14日宣布宣布「烈火之路」（Agnipath）新募兵計畫，在全國多邦引發大規模示威。（圖／路透）

▲「烈火之路」引發的大規模示威已釀2死，其中一人被警方開槍打中。（圖／路透）

「烈火之路」招募規章規定，17歲半至21歲男女皆可從軍，但服役4年期滿後，僅表現最佳前25%可以留下、獲得正式軍銜。國防部指出，此舉能夠促進軍隊年輕化，縮減日益增加、占比已超過一半預算的人事開支，進而把資金投入軍隊現代化。

不過BBC指出，在印度，許多出身小鎮或村莊的青年都很渴望加入軍隊，甚至為此準備多年，就是希望這份工作能夠帶來更好的聲望、穩定收入及退休俸，藉此擺脫貧窮。示威者不滿「烈火之路」縮減獲得永久軍職的機會，成為抗議導火線。

▲▼ 印度軍方14日宣布宣布「烈火之路」（Agnipath）新募兵計畫，在全國多邦引發大規模示威。（圖／路透）

▲「烈火之路」引起年輕人對於就業保障的擔憂。（圖／路透）

印度聯邦政府已經讓步，宣布在「烈火之路」實施後，服役4年卻被裁撤的新兵，將優先保障入選各邦或中央警隊，想要踏入職場的人，可以獲得一筆創業基金，有意繼續深造的人，也可領取等同高中學歷的證書，不過似乎尚未平息民眾怒火。

在擁有軍事背景的族群中，「烈火之路」也評價兩極。批評者認為，此舉將削弱印度軍隊，提高國家失業率，退役少將辛格（Sheonan Singh）說，「這是一個愚蠢的舉動，可能影響維安部隊效率。省錢是好事，但不應該以國防力量為代價。」支持者認為，這是讓軍隊更有效率的必要行動，退役少將阿斯塔那（SB Asthana）指出，此舉有利軍隊現代化，「很難使用現代科技訓練老人，但這一代人能力更好。」

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