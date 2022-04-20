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美軍協訓盟國裝甲部隊　照片出現台灣陸軍迷彩服戰士

美國陸軍在一個協助訓練盟國裝甲部隊軍官的臉書專頁上，發布相關活動照片，出現一名穿著台灣陸軍迷彩服，胸前有「中華民國陸軍」標章的戰士。（圖／取自U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course臉書）

▲ 美國陸軍協助訓練盟國裝甲部隊軍官，出現一名穿著台灣陸軍迷彩服的戰士（左立一）。（圖／取自U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course臉書，下同）

中央社喬治亞州刻西塔20日綜合外電報導

美國陸軍在一個協助訓練盟國裝甲部隊軍官的臉書專頁上，發布相關活動照片，受訓軍人中，赫然出現一名穿著台灣陸軍迷彩服，胸前有「中華民國陸軍」標章的戰士。

美國陸軍第16騎兵團（16th Cavalry Regiment）第2中隊（2nd Squadron）正在喬治亞州班寧堡（Fort Benning）協助訓練盟國裝甲部隊軍官，以便他們日後能夠在戰鬥中領導戰車排（tank platoons）作戰。

這項「美國陸軍裝甲基礎軍官領袖課程」（U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course）訓練計畫，在臉書（Facebook）設有專頁，19日發布21張訓練活動照片，其中一張左後方出現一名亞洲臉孔軍人，手握步槍、戴眼鏡、身穿迷彩服，左胸有「中華民國陸軍」標章。

另一張照片，這位阿兵哥站在右邊，「中華民國陸軍」標章清晰可見。

美國陸軍在一個協助訓練盟國裝甲部隊軍官的臉書專頁上，發布相關活動照片，出現一名穿著台灣陸軍迷彩服，胸前有「中華民國陸軍」標章的戰士。（圖／取自U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course臉書）

這組照片的介紹文字寫道：「22-002班學員執行裝甲基礎軍官領袖課程（ABOLC）教學-戰術二（演習）第四段也是最後一段，與我們的鷹隊幹部（Cadre of Hawk Troop）和我們的戰術團隊（Tactics Team）在好望訓練區（Good Hope Training Area）執行STX排訓練。」

「在這一段訓練中，學員們花20天時間在戰場上，展示他們在複雜作戰環境中操作所需的思維敏銳度，為他們將來獲派擔任裝甲排長做好準備。重拳出擊！！」

一位網友留言：「太棒了，台灣」。另一位則寫下：「R.O.C.ARMY@@」並豎起3個大拇指。還有網友貼上中華民國和美國國旗，中間則有握手圖片。

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