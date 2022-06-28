辣網紅兔美染毒「衣櫃成毒窖」！警驚見古柯鹼　她下場超慘

▲兔美涉嫌持有第一級毒品，遭法官判刑。（圖／翻攝自Facebook／兔美 Wusami）

記者陳韻如／台北報導

辣模網紅兔美在IG上擁有13萬粉絲，卻被檢警抓到持有古柯鹼等多項毒品，而她也坦承是自己買來的，不過因為驗尿結果並無毒品殘留，涉嫌施用毒品部分獲不起訴，至於持有毒品部分，則分案調查。案經數月偵辦，兔美最終被依法起訴，而法院近日審結，兔美被依持有第一級毒品罪嫌，判處4個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。

兔美(本名蔡依彤)在2018年間，因與藝人謝欣穎的前未婚夫、潮牌設計師梁士華交往引熱議，2人在案發時還在台北市大安區租屋同住。不過，檢警專案小組在追查一名陳姓藥頭販毒案時，卻在帳冊中意外發現兔美竟有多次的交易紀錄，於是帶著搜索票前往其住處搜索。

▲兔美(左)和男友梁士華(右)2021年2月間因毒品案件被警察帶回偵訊。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

據了解，檢警搜索當日，兔美還睡眼惺忪的開門，接著自己默默的指向衣櫃，而當時梁士華也在場。誇張的是，兔美衣櫃裡除了藏有搖頭丸、K他命之外，竟還有罕見的古柯鹼，檢警因此將2人全帶回調查，但兔美一肩扛下表示，東西都是她向陳姓藥頭購買的。

兔美事後配合接受驗尿，果然被檢出K他命毒品殘留反應，但是因為僅屬於刑罰不處罰的三級毒品，因此檢察官先將施用毒品部分，將她處分不起訴，至於她持有毒品部分，則另案偵辦。

檢方偵辦期間，兔美坦承持有毒品，檢方遂依法將她起訴，而歷經數月審理，法官近日審結，兔美被依持有第一級毒品罪嫌判處4個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。