上海禾新醫院十週年　要繼續為守護健康戰鬥

記者趙禕/上海報導

作為大陸第一家台資醫院，聯新國際醫療上海禾新醫院迎來10週年院慶，但是因為上海新冠疫情防控要求，原本要擴大舉行的週年慶活動改成線上直播方式舉行。

▲兩岸簽署ECFA後第一家台資醫院，上海禾新醫院迎來十週年慶。（圖／禾新醫院提供）

過去十年在上海為眾多台胞和本地居民提供多年優質醫療服務的禾新醫院，隸屬於台灣聯新國際醫療集團，是海峽兩岸經濟合作框架協定（ECFA）簽訂後核准設立的第一家台資醫療機構；藉著上海禾新醫院、台灣聯新國際醫院桃園機場醫療中心、環台醫療策略聯盟等兩岸整合醫療網路的優勢，多次為台胞與台商提供兩岸醫療緊急救援和兩岸醫療轉送服務。在今年上海新冠疫情爆發的封控期間，禾新醫院也持續派出醫療團隊參與抗擊疫情並為市民提供核酸檢測服務。

▲今年上海疫情爆發期間，上海禾新醫院醫護人員走進小區為居民做核酸檢測。（圖／記者趙禕攝）

這次10週年院慶改成線上舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍、漕河涇開發區企業協會理事長范黎、上海市社會醫療機構協會會長閆東方也分別透過線上視頻為禾新醫院送上祝福。

上海市台辦主任鍾曉敏除了祝賀上海禾新醫院開業十週年慶之外，也特別感謝醫院裡所有疫情期間衝鋒在一線、共同守護所有人家園的醫務工作者。她「衷心祝願上海禾新醫院在今後的日子里，百尺竿頭更進一步，繼續做台胞信任、群眾滿意的好醫院。疫情終將過去，願世間所有美好都恰逢其時。」

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／網上直播畫面截圖）

上海市台協張簡珍會長表示，禾新醫院始終秉持專業、熱誠、高品質的服務理念，為兩岸醫療合作交流搭建平台，為守護長三角地區台商台胞健康貢獻力量。祝福禾新醫院永遠朝氣蓬勃，繼續為兩岸同胞提供更加溫馨、專業的服務，未來在兩岸醫療領域取得更大成就。

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／網上直播畫面截圖）

聯新國際醫療上海禾新醫院張煥禎總院長感謝各方的祝福，並且表示：「我們經歷過諸多的挑戰與考驗，每一次都在團隊齊心協力下成功渡過。未來我們要克服種種困難，迎難而上齊心協力、開拓進取、再接再厲，共創輝煌，使上海禾新醫院的發展邁出更大的步伐。」

▲聯新國際醫療上海禾新醫院總院長張煥禎。（圖／網上直播畫面截圖）

儘管大多數上海禾新醫院的員工也只能透過視訊慶祝週年，他們還是共同在雲端以合唱和鋼琴演奏來為醫院獻上祝福；院方也以線上雲頒獎感謝那些在聯新國際醫療服務超過30年和15年、以及在禾新醫院服務超過10年的資深員工，表達對他們辛勤奉獻的感恩之意。

▲▼上海禾新醫院員工雲端合唱「聽我說 謝謝你」。（圖／網上直播畫面截圖）

▼萊格音樂藝文空間主理人陳懿雲端鋼琴演奏獻上祝福。（圖／翻攝自上海禾新醫院院慶活動網上直播）