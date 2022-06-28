3年舊iPhone想換機　iPhone 14 Pro五大革新升級有感

▲舊iPhone想升級iPhone 14 Pro將獲得五大有感升級。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

許多果粉都習慣每兩三年升級一次 iPhone，有很多 iPhone 11 Pro 用戶可能有計畫在今年升級到最新iPhone 14 Pro 。外媒MacRumors就盤點了五大方向升級亮點，在這些性能上，用戶換機能獲得有感升級。

根據報導，從iPhone 11 Pro升級到iPhone 14 Pro，將會獲得許多新功能，目前所羅列的功能，包含過去幾年添加到 iPhone 12 Pro 和 iPhone 13 Pro 的功能，以及傳聞中的 iPhone 14 Pro 功能，目前預計蘋果將照常在 9 月宣布。

晶片

首先是晶片升級，根據 Geekbench 5 的數據，iPhone 13 Pro 中的 A15 晶片已經比 11 Pro 中的 A13 晶片快了 42%，而 iPhone 14 中的 A16 晶片的性能應該會提高更多。

螢幕升級

更大的顯示螢幕， iPhone 11 Pro 配備 5.8 吋顯示螢幕，而 14 Pro 預計配備 6.1 吋顯示螢幕。此外，與 iPhone 11 Pro 相比，iPhone 14 Pro 的顯示螢幕的峰值亮度最高可達 200 尼特。

有傳言稱，蘋果將在 iPhone 14 Pro 將採用驚嘆號形狀的打孔螢幕，這個打孔包含鏡頭與 Face ID 感應器，可以用來取代長年的瀏海設計。在 iPhone 13 Pro 上推出的 ProMotion 允許高達 120Hz 的可變刷新率，以實現更流暢的顯示內容和滾動。此外，有傳言稱 iPhone 14 Pro 將採用常亮顯示模式，可以在鎖定畫面持續顯示時間、日期和 iOS 16 的新鎖定畫面。

電池壽命

iPhone 13 Pro 的影片播放時間已經達到 22 小時，而 11 Pro 則為 18 小時，並且有傳言稱 iPhone 14 Pro 型號可能具有更大的電池容量。

鏡頭

升級到 14 Pro 的 iPhone 11 Pro 用戶將獲得一系列鏡頭升級，傳聞中，iPhone 14 Pro將搭載4800萬畫素鏡頭，支援 8K 影片錄製，前鏡頭升級，再加上自動對焦、增加的光學變焦、微距模式、電影模式、ProRAW、ProRes、夜間模式人像和延時攝影等。

網路連接

雖然 iPhone 11 Pro 僅限於 LTE，但 iPhone 12 及更新機型支援 5G，以實現更快數據連接速度。且傳聞 iPhone 14 機型支援 Wi-Fi 6E，除了現有的 2.4GHz 和 5GHz 頻段外，它將 Wi-Fi 擴展到 6GHz 頻段。