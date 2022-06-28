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睽違三年！一銀文教基金會「愛FUN第一 綠生活」嘉年華熱情登場

睽違三年！一銀文教基金會「愛FUN第一 綠生活」嘉年華熱情登場（圖／業者提供）

▲第一銀行董事長邱月琴（左）、總經理鄭美玲（右）熱情參與第五屆「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，並於現場設置的西門分行塗鴉拍照區合影。

圖、文／第一銀行提供

第一銀行文教基金會及第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），積極推廣環境永續，舉辦第五屆「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，6月25日於大安森林公園熱情登場，儘管天候不佳，但仍吸引大批民眾不畏風雨踴躍參與，現場除了環保闖關、綠農市集、再生DIY等活動，還首度邀請知名Youtuber團體「欸你這週要幹嘛」錄製實境節目，更安排陳零九、婁峻碩等逾10組實力派藝人及公益團體演出，讓「綠粉」一起聽音樂、玩闖關、拿贈品，以實際行動響應環保愛地球。

第一銀行文教基金會今年規劃將近400分鐘的現場演出，包含知名的「三玉國小合唱團」、公益團體「梅門功藝坊」、YOYO水果家族、溫妮、麋先生、理想混蛋、李佳歡、琳誼、黃霆睿等，「狼人殺偶像」陳零九、婁峻碩還帶來最新的合作歌曲《不想你了》，將現場氣氛炒熱到最高點，主持人咖啡糖賢齡及黃豪平妙語如珠的互動，也為活動增添更多歡笑與掌聲。

「愛FUN第一 綠生活」嘉年華持續透過寓教於樂的遊戲及互動回饋粉絲，至「數位金融體驗屋」回答第一銀行iLEO數位帳戶相關問題，即可參加扭蛋抽獎；為了讓環保理念持續向下扎根，第一銀文教基金會推出「環保闖關」、「綠農市集」、「再生DIY」等豐富活動，攜手守護土地的社會企業「直接跟農夫買」推廣農業知識，也鼓勵民眾捐出廢電池或廢棄光碟片共10個，即可兌換限量小粉獅提袋，更於活動現場推廣「奉茶行動」APP理念，呼籲民眾出門自備環保容器，減塑愛地球；此外，已加入奉茶行列的第一銀行西門分行，近期以「就在你左右」為主題，打造公股銀行首件戶外塗鴉公共藝術，成為西門商圈熱門打卡點，第一銀行特別於現場設置塗鴉拍照區，吸引民眾熱情合影。

第一銀行文教基金會及第一銀行自2016年起舉辦「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，成功打造國內綠生活的萬人指標性活動；2020年、2021年因疫情取消，睽違3年再次辦理，吸引大批粉絲及親子族群共襄盛舉，未來第一銀行文教基金會將持續推廣環境永續，致力於提升國人「綠色生活」理念，共同落實友善環境、愛護地球。

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