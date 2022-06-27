陳家欽慰問鐵路警李承翰家眷　慰勤基層警發放加菜金

▲警政署長陳家欽慰問李承翰家屬。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

警政署長陳家欽將於6月30日退休，退休前夕，為了表達對殉職警眷的關懷，27日前往嘉義探望慰問因公殉職的鐵路警察李承翰母親張秀珍女士，隨後並前往嘉義市警局第二分局慰勤。

▲警政署長陳家欽慰勤加基層員警發放加菜金。（圖／嘉義市警局提供）

2019年7月3日晚間，鐵路警察李承翰巡官執勤時，前往臺鐵152次列車處理乘客補票糾紛，突遭鄭姓兇嫌幾近瘋狂的以利刃猛刺攻擊，為了保護車廂內乘客的安全、避免傷及無辜，在奮力壓制暴徒的過程中不幸殉職，承翰在倒下的最後一刻，仍緊握兇嫌的刀具，當時的承翰只有24歲。

陳家欽表示，只要發生警察同仁因公受傷甚至殉職，內心都會感到無比痛楚，他們都是我的同仁也等同是我的家人，我可以感受家屬失去至親的哀痛。雖然即將卸任，此次也將是最後一次以署長身分探視陪伴遺眷，但仍然希望所有警察同仁在執勤時都能注意安全、平安下崗，未來也會持續關懷所有為台灣社會安全努力不懈的警察夥伴們。

接續，署長在王文澤局長的陪同下，前往嘉義市警局第二分局，慰勉辛勞值勤的第一線員警，頒發慰問金，獎勵該分局於今年5月份，查獲第一級毒品及制式霰彈槍1把、手槍2把、霰彈23顆、子彈29顆等，違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例重大案件之績優同仁。

署長陳家欽於退休前夕，仍心繫社會治安等各項工作，對於員警戮力從公，破獲重大刑案，掃蕩黑槍暴力犯罪及淨化社會治安予以高度肯定，此舉令該局員警士氣高昂，並將持續貫徹維護治安之決心，守護「嘉」園，讓市民享有平安幸福的生活環境。