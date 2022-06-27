牛痘疤較大呈輻射狀！　疾管署「2張照片」教你一秒辨識手臂疫苗疤

▲牛痘疫苗疤示意圖。（圖／疾管署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

猴痘疫情在多國散播，台灣也已有1例境外移入，由於台灣45歲以上民眾都曾接種過俗稱牛痘的天花疫苗，該疫苗和卡介苗一樣，接種後會留疤，疾管署也提供圖片教民眾辨識留在手臂上的疫苗疤到底是哪一種疫苗。

根據疾管署提供的圖片可看出，卡介苗疤多在左上臂三角肌中央，疤痕較小；天花疤較大，多會呈輻射狀，大多數有2痘疤，也有接種在大腿外側。

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▲卡介苗疤痕示意圖。

針對天花疫苗，疾管署副署長莊人祥表示，根據研究，接種後有85%交叉保護力，「但像我打那麼久了，是否還有到85%保護力，可能還是一個問號，但應該多多少少有些保護力就是了。」不過台灣從1979年後就停止接種，所以其實社會裡還是有一部分人是不曾接種過的。

為了因應猴痘疫情，疾管署目前也正在洽談第三代天花疫苗，建議接種對象僅限於臨床照顧病患者、實驗室人員或者和病人短時間有密切接觸的人，使用對象有限。莊人祥強調，目前相關討論都已經在進行中，時間都還要爭取，因為也跟購買數量有關，廠商會有最低購買量，國內也會有自己的需求量，所以都還要洽談，希望年底一定要買到。