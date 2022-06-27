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美官員：G7最快28日敲定俄油價上限　美將加徵俄570項商品關稅

▲▼G7領袖在德國舉行峰會期間，於27日透過視訊方式與烏克蘭總統澤倫斯基進行會議。（圖／路透）

▲G7領袖在德國舉行峰會期間，於27日透過視訊方式與烏克蘭總統澤倫斯基進行會議。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國一名官員27日表示，為提高對俄羅斯的制裁壓力，七大工業國組織（G7）正接近達成共識，最快可能於28日敲定針對俄國原油設定價格上限的計畫，另外，美國還將對570項俄國商品加徵關稅。

根據路透報導，這名美國官員G7峰會舉行期間表示，G7領導人的雙重目標是直接瞄準削減俄羅斯總統普丁的收入，尤其是在能源方面的收入，但同時也希望盡量減少對G7與世界其他國家的溢出效應與影響。

報導指出，佔全球經濟生產近半的G7國家決心加大對俄羅斯的制裁壓力，同時不加劇已經飆升的通貨膨脹，而通膨對南半球的影響尤為嚴重。G7設定俄國原油價格上限的新措施可能將進一步剝奪克里姆林宮的石油收入，打擊其資金儲備，且實際上會降低能源價格。

報導稱，目前具體細節仍不清楚，但G7新措施的目標是利用西方國家在航運、保險等影響力，讓印度、中國等買家能在全球市場購買俄國石油，並以此建立限制俄國石油收入的機制。

美國官員補充，美國還將針對570項、價值約23億美元（約新台幣680億元）的俄國商品加徵更多關稅，預計不會增加美國消費者成本。另外，對於俄羅斯傳出百年來首次外債違約的消息，他則表示，這顯示美國與其盟友採取的行動有多強烈，以致對俄國經濟造成重大影響。

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