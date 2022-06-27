快訊／下班注意變天！雷雨範圍擴大「6縣市大雨特報」

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

下班留意天氣變化！午後熱對流持續發展，中央氣象局發布大雨特報，提醒部分縣市有劇烈天氣，外出須留意安全。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２７）日大臺北、桃園、新竹、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，南投、臺南地區及苗栗至嘉義山區亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大雨特報範圍包括臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市、屏東縣、恆春半島。