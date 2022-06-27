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侏羅紀世界滄龍「銳齒長達30cm」可PK暴龍　臺博館水怪特展亮相

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

▲國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」，水中霸主「滄龍」頭骨化石曝光。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

《侏羅紀世界》風靡全球，然而在水下，有一群與恐龍有親緣關係的古生物，各有神奇的身形構造，其中被稱為海中霸王的「滄龍」有雙排尖銳牙齒，最長可達30公分，頭骨比暴龍大1倍。國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」也首度曝光兩種水怪化石，即日起至明年5/21展出。

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

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▲「水怪－水棲爬行動物化石展」介紹活躍於中生代的水棲爬行動物。（圖／記者林育綾攝）

臺博館近來推出「水怪－水棲爬行動物化石展」，從尼斯湖水怪傳聞談起，介紹活躍於中生代的水棲爬行動物，像是蛇頸龍、海龍、滄龍、魚龍，包括起源、分布、演化，甚至是「生殖策略」；也展出各種難得一見的珍貴化石，讓大眾了解爬行動物的演化奧秘，如何從水中登陸後演化出四肢，而重返水域後，四肢再轉化為鰭狀肢等，並省思物種滅絕的原因。

臺博館副研究員謝英宗介紹，這些「水怪」不能稱為「恐龍」，雖然牠們在同樣的動物系譜樹，卻不能如此稱呼，恐龍是陸上爬行動物，而水怪則是水棲爬行動物，只是與恐龍有親緣關係。有段時期，人們深信水怪還存在，學者們動用大規模的人力及物力追查水怪， 卻毫無收穫。

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

▲水怪們從水中登陸後演化出四肢，而重返水域後，四肢再轉化為鰭狀肢。（圖／記者林育綾攝）

其中在《侏羅紀世界》有一幕「滄龍」從海中一躍而起的畫面，讓人印象深刻！而此次也有被稱為「海中霸主」滄龍的頭骨化石亮相，謝英宗提到，滄龍有雙排尖銳牙齒，從過去發現的紀錄，最長的牙齒長達30公分，而在被發現的頭骨當中，最寬有3公尺，暴龍頭骨最寬則是1.5公尺。若牠還存活至今，將是很大的威脅。

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

▲滄龍有雙排尖銳牙齒。（圖／記者林育綾攝）

這次還有館內典藏的「混魚龍」、「黃果樹安順龍」（海龍類群）化石，首度亮相展出，配合展示計畫進行化石細部清理，也讓觀眾一窺「化石清修師」是如何揭開時間的面紗，還原出化石的真實面貌。

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

爬行動物的祖先在遠古時代，歷經辛苦的脫離水域，登陸成為陸棲動物；但在適應陸地生活不久後，又有部分物種重返水域。這些重返水域的史前水棲爬行動物型態多樣，有細長脖子、橢圓形身軀的蛇頸龍，也有尖牙利齒、身軀龐大的頂級掠食者滄龍，以及矯健的浪裡白條魚龍和嬌小可愛的貴州龍。

▲▼國立臺灣博物館推出「水怪－水棲爬行動物化石展」。（圖／記者林育綾攝）

▲其中還有「懷胎幻龍」等化石標本，並介紹水怪有胎生、卵生等不同的「生殖策略」。（圖／記者林育綾攝）

透過40多件展品，帶領觀眾跨越時空，探索早已滅絕的古生物，其中還有「懷胎幻龍」等化石標本，胚胎幼體與雌體化石是史前水棲爬行動物「胎生」的證據。「水怪－水棲爬行動物化石特展」將帶領觀眾搭乘時光機潛艇，回到中生代的古海洋，一探水怪們的真實樣貌與生活方式。

「水怪－水棲爬行動物化石展」
時間：即日起～112年5月21日
地點：國立臺灣博物館一樓東展廳
地址：臺北市襄陽路2號

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