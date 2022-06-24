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啤酒適合哪種下酒菜？內行揭1款「跟洋芋片絕配」！網：深得我心

▲▼啤酒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有網友開箱超商啤酒，發現1款跟洋芋片絕配。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

不少人在喝啤酒時，都喜歡吃些鹹食當作下酒菜，不過應該怎麼搭配才能提升2者的層次與口感也是一門大學問。對此，有網友就整理了各式啤酒適合搭配的下酒菜，更揭露了與洋芋片的絕配組合，文章一出引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，酒精濃度低於20的釀造酒適合配上鹹味或酸味的下酒菜，因為容易帶出酒類自有的香氣，而油脂豐富的洋芋片也很適合，配上厚實感重的啤酒可以增添食物的香味，因此他特別挑選了711的「維京海盜啤酒」、「臺虎精釀水果大亂鬥啤酒」以及「台啤特釀橙喚NEIPA」，來實測哪款啤酒最為絕配。

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原PO首先測試維京海盜啤酒，發現從澄清度就可看出該款啤酒會是清爽型、可大口呼乾的啤酒，喝起來則帶有柑橘的香氣，「而且這瓶是帶有一丁點Vodka味！明顯喝得出來Vodka比例偏少，是可以很清爽喝完的啤酒。」比較適合搭配炸物、串燒來吃，「口感上可以解油膩，更涮嘴。」

▲網開箱超商啤酒，發現1款跟洋芋片絕配。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO指出，該款啤酒喝起來很清爽，適合搭配炸物、串燒。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO接著分享台啤特釀橙喚NEIPA，他表示，從澄清度就知道這款啤酒濃度偏高（6.5%），喝起來口感偏厚，但酒感是輕的，味道的部分酒味偏淡，有Ale的感覺但啤酒花香氣非常重，是有點喝不到的橙味，但他也坦言，「啤酒花香氣過重有點不知道在喝什麼，如果是搭配口味更重一點的熱炒應該會更好，像是蔥爆牛肉或是五更腸旺之類的。」

原PO最後介紹臺虎精釀水果大亂鬥啤酒，澄清度方面跟台啤特釀一樣，聞起來果香味香氣也頗重，喝起來酒體頗厚，除了帶有酸甜的口感外，也有很重的果香氣味，不會被啤酒花味蓋掉，「果香加上樂事整個絕配，除了讓雞汁在口中更香之外，啤酒的微酸讓洋芋片的油膩感也消除。」

▲網開箱超商啤酒，發現1款跟洋芋片絕配。（圖／翻攝自Dcard）

針對搭配洋芋片的適合程度，原PO的排名為，「台虎精釀>維京海盜>>台啤特釀」。文章一出，不少網友紛紛留言，「維京那款好喝捏」、「我覺得台虎都還蠻推的喝起來」、「最愛維京海盜了，評審（瓶身）有溫度變色設計，口味又是甘橙口味太得我心」。另外也有網友推薦，「我最喜歡1664有個香草味，但都被朋友說是妹酒」、「超商啤酒我唯一支持夏日蜜」、「18生，讚」。

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