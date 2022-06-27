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4對象開放打第4劑「間隔5個月」　曾確診者3個月後仍建議接種！

▲▼指揮中心6/24記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布ACIP委員會新冠疫苗接種決議，決議6個月至5歲幼童接種莫德納疫苗，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上。另外，針對第四劑，也開放機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員做接種，接種間隔要5個月以上。

莊人祥表示，國內正處於社區流行階段，建議6個月到5歲幼童接種莫德那疫苗，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上，降低染疫後重症及死亡風險。

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另外，針對5-11歲兒童方面，對於免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑(與第二劑間隔28天後接種)，對於完整接種基礎劑對象，建議於滿5個月(150天)後，可接種第三劑追加劑。

NOVAVAX方面，則建議18歲以上民眾接種基礎劑和基礎加強劑以及第1次第2次追加劑，可與其他廠牌交替使用。針對NOVAVAX疫苗進貨時間，莊人祥表示，應該6月底前會有到貨消息。

至於新冠疫苗最新施打政策開打時間，莊人祥坦言，政策實施時間還要再視疫苗供應跟各地政府的接種作業安排，有更進一步訊息會再公布。

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