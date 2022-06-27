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花蓮吉安捕魚祭圓滿落幕　19部落頭目改選17人連任

▲▼吉安鄉阿美族「部落聯合捕魚節」19個部落以傳統陸地撒網及願者上鉤等趣味競賽，以寓教於樂傳承祖先智慧。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼吉安鄉阿美族「部落聯合捕魚節」19個部落以傳統陸地撒網及願者上鉤等趣味競賽，以寓教於樂傳承祖先智慧。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉阿美族「部落聯合捕魚節」活動，因新冠疫情影響各部落決議取消，回歸全鄉19個部落自行辦理捕魚祭，並以傳統陸地撒網及願者上鉤等趣味競賽，以寓教於樂傳承祖先智慧。

▲▼吉安鄉阿美族「部落聯合捕魚節」19個部落以傳統陸地撒網及願者上鉤等趣味競賽，以寓教於樂傳承祖先智慧。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞表示，吉安鄉非常重視各族群傳統歲時祭儀的傳承，今年度為照顧各部落長者及族人們的健康，活動全程皆須配戴口罩並禁止飲食，期盼運用創新創意融合先祖生活智慧，將文化精神永續傳承。

26日上午，鄉長游淑貞特別到七腳川部落參與捕魚祭活動，陪伴族人挑戰灑網及釣魚遊戲。陸地灑網首先由部落捕魚職人，親自示範教授現場部落青年標準動作，讓許多挑戰者成功將所有的魚兒搜刮入網，而願者上鉤則相當考驗釣者耐心和手部穩定度，現場此起彼落的歡呼聲與加油聲，為活動增添不少緊張刺激的熱鬧氛圍。

▲▼吉安鄉阿美族「部落聯合捕魚節」19個部落以傳統陸地撒網及願者上鉤等趣味競賽，以寓教於樂傳承祖先智慧。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

目前全鄉19個阿美族部落捕魚祭活動已陸續舉行完畢，另四年一度的頭目改選結果亦同步出爐，有多達17個部落頭目皆連任成功，唯娜荳蘭部落將由張志明頭目接任，而仁安部落則由黃世光頭目接任。游淑貞表示，吉安鄉目前共有12案的部落聚會所建設刻正規劃執行中，鄉公所站在尊重部落自治的立場，積極與頭目們配合推動部落事務，協力延展各項祭儀活動、文化技藝、建設圓滿。

▲▼吉安鄉阿美族「部落聯合捕魚節」19個部落以傳統陸地撒網及願者上鉤等趣味競賽，以寓教於樂傳承祖先智慧。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

19個阿美族部落頭目改選，結果有17名頭目連任成功。

捕魚祭（miradis）為一年中小米收成後的捕魚才特別叫做「米拉底斯」，會由頭目帶領族人舉杯灑酒祈禱，庇佑漁獲、稻穀豐收及族人平安，展現阿美族年齡階級長幼有序、敬老尊賢的美德。

捕魚祭後緊接到來的即是豐年祭，象徵一年的結束，同時期待新一年美好的開始。游淑貞表示，今年的捕魚祭活動雖因疫情而簡化辦理，但也將部落的好味道讓族人帶回，化為家中的幸福親情滋味，希望藉由表達對大自然的崇敬與感恩之情，共構部落文化永續扎根流傳。
 

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