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非假日玩得更盡興！　東海岸6部落推散客海派旅遊...2人成團

▲▼首波7-8月即將登場的海派旅遊，主打的亮點包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏；以及跟著部落「水系美男子」教練體驗刺激衝浪等。（圖／東管處提供，下同）

▲▼首波7-8月即將登場的海派旅遊，主打的亮點包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏；以及跟著部落「水系美男子」教練體驗刺激衝浪等。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

想到東海岸部落體驗特色遊程，卻總是無法找到人成團參加嗎？今年東管處經營的「一烈！海派過生活」品牌與東海岸六部落聯合推出「一烈！海派養成班」計劃，包括「都歷、靜浦、奇美、貓公、高山、水璉」等部落，並規劃「奔放」、「熱情」、「溫柔」三大主題的散客海派遊程，讓喜歡部落主題旅遊與自由行的散客朋友們，能避開假日洶湧人潮，在週一到週五的平日時間，依照喜歡的主題和路線規劃，漫遊東海岸各部落美好風光。

東部海岸沿線部落各自擁有獨特的地貌與人文風貌，各部落在近年東管處與部落、協力夥伴團隊多方努力之下，部落觀光體驗逐漸成熟，發展出十分完整的特色遊程。但過去想參加部落遊程體驗，往往至少需要6-10人成團，對於平日各自忙碌、工作型態與休假日不一的民眾而言，揪團體驗部落行程相對不容易。考量散客對東海岸部落旅遊的期待，東管處特於今年的「一烈！海派養成班」計劃，為散客族群量身打造，適合週一到週五出發，最少「2人成團」，並且能依照主題與路線規劃，天天都有機會體驗東海岸部落的特色遊程。

▲▼首波7-8月即將登場的海派旅遊，主打的亮點包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏；以及跟著部落「水系美男子」教練體驗刺激衝浪等。（圖／東管處提供，下同）

今年「一烈！海派過生活」自7、8月起，以每兩個月為週期，分別規劃「奔放」、「熱情」、「溫柔」三大主題，媒合東海岸各部落專屬的特色遊程內容，讓散客民眾有機會以半日遊程，體驗各主題亮點部落。首波7-8月即將登場的海派人入門第一課：「奔放」主題，將結合部落地理環境特色，讓旅人們感受東海岸夏日的山海魅力，主打的亮點部落包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏的「靜浦部落」；以及跟著部落「水系美男子」教練體驗刺激衝浪的「都歷部落」等。

▲▼首波7-8月即將登場的海派旅遊，主打的亮點包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏；以及跟著部落「水系美男子」教練體驗刺激衝浪等。（圖／東管處提供，下同）

後續登場的9-10月、11-12月份，將推出海派入門第二課與第三課，分別對應「熱情」與「溫柔」主題。第二課「熱情」主題的亮點部落，包含「水璉」與「奇美」部落，以部落料理為遊程體驗核心，像是山林裡摘採的各式野菜，或是獵捕到的海鮮野味，變身佳餚通通端上桌，讓旅人感受部落熱愛分享、用力款待的「美式」熱情。而第三課「溫柔」主題的亮點部落包含有「貓公」、「高山」部落，藉由深入走訪部落，細細品味部落風景、聆聽族人敘說動人的部落生活故事，也一起坐下來，和部落Ina學習傳統編織與文化手作，用心感受部落文化傳承的點滴堅韌與溫柔。

▲▼首波7-8月即將登場的海派旅遊，主打的亮點包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏；以及跟著部落「水系美男子」教練體驗刺激衝浪等。（圖／東管處提供，下同）

2022精彩的「一烈！海派養成班」部落遊程，自6／20起開放線上報名，歡迎有興趣的朋友即刻登入報名參加，只要依序完成今年的海派三課，深度認識東海岸部落的海派生活，你也能成為海派生活達人！報名及活動詳情請洽「一烈！海派過生活」粉專或官網報名。

【東部海岸國家風景區管理處觀光資訊網】https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/
【一烈．海派過生活官網】
https://jacreative.ez2.design
【一烈．海派過生活官網臉書粉絲專頁】https://www.facebook.com/Travelinseastyle/
【Nga'ayho你好東海岸臉書粉絲專頁】https://www.facebook.com/ecnsa
 

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