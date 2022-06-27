外遇學長曝光　他直接在家族群組出櫃：我是同志

▲小美（左）向法官提出譯文與LINE對話證明丈夫（右）是男同志，且在婚後與男友人小明有親密往來，成為官司勝訴一大關鍵。



圖文／鏡週刊

日前一審法院作出一項判決，內容顯示一名妻子小美指控擔任工程師的丈夫阿強對婚姻不忠，出軌對象竟然是曾來婚宴吃喜酒的學長小明，2人暗藏戀情5年之久。該名工程師礙於社會壓力，經親友介紹與太太結婚，沒想到婚後難有親密行為，導致夫妻不斷爭吵，妻子事後從老公電腦裡發現多張男男親密照，才恍然大悟，原來老公瞞著她與學長發生婚外情。

妻子傷心欲絕，憤而提出侵害配偶權訴訟，法官認定工程師確有婚外親密行為，判賠20萬元，這也是同婚合法上路後，首宗同志侵害配偶權的司法案例。

小美在婚後不久，意外從住家電腦看到一堆男男照片，其中竟有丈夫與學長的親暱合照，她不斷質問丈夫，為何電腦會有這些照片？最後卻被老公斥責。

▼小美從住家電腦發現丈夫與學長的男男親暱照，認為丈夫出軌，破壞她的婚姻幸福。示意畫面，圖為BL原創網劇《約定I DO》劇照。



丈夫也一再否認照片中的另位男主角是學長，堅稱照片都是婚前拍的，直到去年4月間，阿強實在受不了長期煎熬，透過LINE在家族群組表明自己的性傾向，內容寫著：「結婚之後，真正與妻子住在一起，相處時我才發現，原來我並不喜歡女生，我根本就沒有喜歡跟她住在一起的感覺，我一直以為我是雙性戀，原來這一切都是我害怕社會的霸凌，而選擇欺騙自己的心態，我其實就是一個貨真價實喜歡男生的同志。」

阿強說，他曾提出離婚的請求，小美雖同意，但後來又反悔，之後2人都非常痛苦，讓他既後悔又惶恐，他個人的性向，也讓彼此不斷爭吵。

▼同婚法於3年前通過，同志團體在立法院外相擁打氣，目前同婚已獲6成民眾支持。



直到3年前一次爭執後，小美終於答應離婚，他也向母親坦承性向，說明因不夠瞭解自己就結婚所釀成的錯誤，2人婚姻已名存實亡，是由於妻子租屋問題，離婚手續才延宕至今；而他與小明只是單純朋友關係，2人並無侵害小美的配偶權，請求法官駁回小美索賠請求。



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