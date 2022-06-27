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找乾弟抓姦男友　懷孕女師17年前孔廟慘遭割喉亡

張志偉（右）不顧唐姓女老師（左）懷有身孕，殘忍在高雄左營孔廟內將她殺害。

▲張志偉（右）不顧唐姓女老師（左）懷有身孕，殘忍在高雄左營孔廟內將她殺害。

圖文／鏡週刊

17年前，高雄左營孔廟發生一屍2命凶殺案！1名懷有身孕的女老師花了2百萬元，委託在徵信社上班的乾弟調查她的同居人是否劈腿，結果發現對方收錢不辦事，要求退款，沒想到乾弟竟找下屬約她到孔廟，並在公共空間將她割喉殺害。警方根據通聯紀錄鎖定凶手，並在其女友家中發現沾血衣物，這才突破心防，凶手坦承，上司承諾支付1百萬元請他殺人，全案宣告偵破。

案發前1年，唐女委託在徵信社擔任經理的林明佑調查同居人有無劈腿，2人熟識後以乾姊弟相稱，林偶爾也會帶張到唐的住處聊天。為了調查同居人，唐陸續付了200萬元給林，案發前1個月，她發現林收錢不辦事，便要求還款，但林欠銀行30萬元，也欠徵信社不少錢，受不了多方逼債，才決定殺了最大的債主。

▼主謀林明佑（圖）不滿遭乾姊唐女追討2百萬元，竟買凶殺害對方。

主謀林明佑（圖）不滿遭乾姊唐女追討2百萬元，竟買凶殺害對方。（東森新聞提供）

凶手張志偉坦言，林明佑是他的主管，案發前3天，林把他叫到公司廁所，交給他一把水果刀和1萬5千元，並以強迫的口吻，叫他在4月25日晚間8點到孔廟大門旁跟唐見面，還交代一定要殺死唐，讓她不要再來搗亂，並承諾事成後會給他100萬元。

▼警方獲報後趕赴孔廟拉起封鎖線，並在現場進行蒐證。

警方獲報後趕赴孔廟拉起封鎖線，並在現場進行蒐證。（東森新聞提供）

案發前1小時，張志偉抵達孔廟，他將水果刀藏在大門左邊的草叢中，唐女抵達後，發現張只是要還她身分證，並沒有要給錢，所以很不高興地打給林明佑，張則趁機將預藏的水果刀取出，接著狠砍唐的頸部，導致唐女失血過多不治。

▼張志偉（左）到案後，被警方帶回案發現場尋找凶刀。

張志偉（左）到案後，被警方帶回案發現場尋找凶刀。（東森新聞提供）

雖然林明佑始終否認教唆殺人，但法官審理後，認定他涉案事證明確，且只因唐女一再要求退款，竟不顧她懷有身孕，狠心教唆張志偉將她殺害，犯後還企圖脫卸罪責，態度惡劣，毫無悔意，最後將他判處無期徒刑定讞。至於張起初雖無殺人犯意，但在林的恐嚇、利誘下，最後動手殺人，惡性重大，不過，其犯後坦承不諱，已見悔意，因此將他判處15年徒刑，讓他付出應有的代價。



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