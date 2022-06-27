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本土疫情連日趨緩！專家：不排除7月中降到單日萬例以下

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲專家預估，7月中比較再考慮邊境鬆綁。（圖／記者劉亮亨攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，近日已經降到單日5萬例以下，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時指出，不排出7月中有機會降到單日萬例以下，不過在邊境開放方面，還要觀察Omicorn亞型變異株BA.4、BA.5帶來的影響程度，可能最快也要7月中再去考慮鬆綁。

黃高彬表示，BA.4和BA.5兩大變異株差不多7月初可能明顯影響國內，比較麻煩的是，雖然台灣經過這次本土大流行，但多是BA.1和BA.2，因此染疫過的人還是可能會再感染，特別是BA.5。但他也提到，這兩個變異株免疫逃脫的力道雖然比較大，但根據目前觀察，並沒有比較容易造成重症。

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針對邊境鬆綁，黃高彬也直言，當然還是要觀察BA.4和BA.5的影響，觀察重點不是病例數，而是造成的病況，要看是否最後還是有引起重症。至於本土疫情近期下降明顯，他也表示「不排除7月中有機會降到單日萬例以下，到時如果變異株沒有嚴重影響，也比較適合去再考慮邊境鬆綁。」

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲猴痘疫情在國際間傳播。（圖／達志影像／美聯社）

除了新冠疫情之外，近期國際猴痘傳播也引發關注，尤其是國內已經有1例從德國返台的境外移入個案。黃高彬說，比較需要注意的是，3天內猴痘如果沒有被診斷出來，就比較容易散播出去，因為那幾天可能只有發燒、畏寒、肌肉酸痛等症狀，通常要到皮膚出現病灶才比較容易被診斷。

黃高彬也提到，猴痘的R0值小於1，一個患者頂多傳一個，再加上這次流行病毒株是比較弱的，是從西非出來的病毒株，理論上影響不會太大，發生到現在有50個國家有疫情，但總計也才3,500例左右。

黃高彬提醒，醫師遇到可能病例時，一定要問旅遊史，可能一開始病灶還不夠明顯，只是病程還沒有走到，後續還是會有明顯皮膚膿包等病灶，尤其膿包破掉傳染力是最強的，目前案例少是可以收治負壓，至於未來第三代天花疫苗也不需要廣泛施打，因為傳染力也沒有新冠大，沒有案例也不會被感染，陌生人間的皮膚接觸也不常見。

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