親姊妹一年內「全部罹肺癌」！3人都沒抽菸　醫師揭可能原因

▲姊妹接連患肺癌。（圖／翻攝自錢江晚報）

圖、文／CTWANT

一家人被同一種癌症接二連三地纏上，這是多麽恐怖的經歷！從去年6月到今年6月，大陸浙江省紹興市的林亞中（以下皆為化名）一家就像被施了魔咒：59歲的大姊林亞中和二姊林亞美以及三妹林亞華，接連患上肺癌。這一年裡，三姐妹先後找到同一個醫生做了肺癌切除手術。連她們的鄰居也覺得不可思議。

《錢江晚報》報導，去年6月份的一次常規體檢，讓林亞中的生活跌入了低谷，她被檢查出肺裡有結節，當地醫生建議盡快複查，但林女覺得不痛不癢，也沒有咳嗽，而且聽說周圍人有肺部結節的不少，拖了一個多月後，才到杭州市一醫院心胸外科覆查。

接診的心胸外科江洪主任，憑藉多年的臨床經驗認為來者不善，最好馬上進行手術。之後，江主任為她做了單孔胸腔鏡下的肺段切除，手術很成功，一個多小時，就拆除了她體內這個定時炸彈，病理結果為「微小浸潤性腺癌」。所幸發現得比較早，林亞中也算是逃過一劫。

大姊林亞中的病情，也給這家人敲響了警鐘。又過了一個月，負責照顧大姊的二姊也去做了一次日常體檢，結果猶如晴天霹靂，她也中招了，兩肺多發小結節，其中左下肺的一枚較大，幾乎是和姊姊一模一樣的經歷，之後，她也找到江洪主任做了左下肺癌切除手術。術後病理顯示，她也和大姊一樣患上了腺癌，所幸發現及時，也沒有發生轉移，預後較好。

兩個人的經歷，讓一家人都開始重視肺部檢查。讓人沒想到的是，今年6月初，55歲的三妹林亞華也在體檢中查出了肺部結節，情況和兩個姊姊如出一轍。她的手術預約在今年7月份，但有了兩個姊姊的經歷，她反而少了一份擔心，「我兩個姊姊都恢復得很好，跟正常人一模一樣，我也發現得早，沒事，就是要挨一刀吃點苦了。」

江主任說，林家姊妹這都不吸菸，也沒有從事特殊職業，這就基本上屬於遺傳易感性的問題。江主任強調，家裡真有肺癌患者親屬也不要太過緊張，肺癌大部分是後天原因造成，並不會像遺傳性疾病那樣連代或者隔代遺傳，但如果家族中不止一人患肺癌，就應當懷疑是否存在家族遺傳易感性，應定期就醫檢查。

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