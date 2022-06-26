　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

親姊妹一年內「全部罹肺癌」！3人都沒抽菸　醫師揭可能原因

姐妹接連患肺癌。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲姊妹接連患肺癌。（圖／翻攝自錢江晚報）

圖、文／CTWANT

一家人被同一種癌症接二連三地纏上，這是多麽恐怖的經歷！從去年6月到今年6月，大陸浙江省紹興市的林亞中（以下皆為化名）一家就像被施了魔咒：59歲的大姊林亞中和二姊林亞美以及三妹林亞華，接連患上肺癌。這一年裡，三姐妹先後找到同一個醫生做了肺癌切除手術。連她們的鄰居也覺得不可思議。

《錢江晚報》報導，去年6月份的一次常規體檢，讓林亞中的生活跌入了低谷，她被檢查出肺裡有結節，當地醫生建議盡快複查，但林女覺得不痛不癢，也沒有咳嗽，而且聽說周圍人有肺部結節的不少，拖了一個多月後，才到杭州市一醫院心胸外科覆查。

接診的心胸外科江洪主任，憑藉多年的臨床經驗認為來者不善，最好馬上進行手術。之後，江主任為她做了單孔胸腔鏡下的肺段切除，手術很成功，一個多小時，就拆除了她體內這個定時炸彈，病理結果為「微小浸潤性腺癌」。所幸發現得比較早，林亞中也算是逃過一劫。

大姊林亞中的病情，也給這家人敲響了警鐘。又過了一個月，負責照顧大姊的二姊也去做了一次日常體檢，結果猶如晴天霹靂，她也中招了，兩肺多發小結節，其中左下肺的一枚較大，幾乎是和姊姊一模一樣的經歷，之後，她也找到江洪主任做了左下肺癌切除手術。術後病理顯示，她也和大姊一樣患上了腺癌，所幸發現及時，也沒有發生轉移，預後較好。

兩個人的經歷，讓一家人都開始重視肺部檢查。讓人沒想到的是，今年6月初，55歲的三妹林亞華也在體檢中查出了肺部結節，情況和兩個姊姊如出一轍。她的手術預約在今年7月份，但有了兩個姊姊的經歷，她反而少了一份擔心，「我兩個姊姊都恢復得很好，跟正常人一模一樣，我也發現得早，沒事，就是要挨一刀吃點苦了。」

江主任說，林家姊妹這都不吸菸，也沒有從事特殊職業，這就基本上屬於遺傳易感性的問題。江主任強調，家裡真有肺癌患者親屬也不要太過緊張，肺癌大部分是後天原因造成，並不會像遺傳性疾病那樣連代或者隔代遺傳，但如果家族中不止一人患肺癌，就應當懷疑是否存在家族遺傳易感性，應定期就醫檢查。

延伸閱讀
鄭州高溫創建站68年歷史紀錄　玻璃自爆「碎成蜘蛛網」…螞蟻3秒被烤死
女星託運愛犬成冰冷屍體　求助無門崩潰：「我應該怎麼辦」
他花3年「這金額」餵飽撲滿　網友佩服「財富自由了」

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
快訊／射中滿分！彭家楙擊敗奧運金牌崔美善　挺進冠軍戰
獨／彰化摩鐵情侶雙屍案　友：不倫戀3年結髮妻心已死
網購賣家送「貼心小贈品」！她收到卻氣炸了：好噁心
暴力前男友找上門！小S急call黑人求助
俄軍飛彈「棄暗投明」影片瘋傳　己方陣地炸裂
獨／與女友陳屍摩鐵！賓士男擁槍躲債　曾合照AV女優炫耀
奪命畫面曝！重機網紅「翹孤輪」完就撞樹　車慘斷兩截
3親姊妹一年內「全罹肺癌」！都沒抽菸　醫師揭可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

親姊妹一年內「全部罹肺癌」！3人都沒抽菸　醫師揭可能原因

金磚五國朋友圈擴大？　港媒：可能成為發展中國家「七國集團」

悍妻甩拖鞋教訓女　下一秒空氣好安靜...無辜夫慘遭誤傷

下樓梯衝太快「腳停不住」　他失控「飛出窗戶」掛在6樓空中求救

陸4萬多家保險套廠收攤！大廠轉型「改做醫療手套」求生

河南高溫飆破43℃　玻璃門熱炸、螞蟻3秒烤死！

香港總商會總裁：政經風波重創香港形象　但市場未向中資傾斜

2歲女童從8樓墜亡　保母滑手機把孩子獨留電梯

中共二十大網友建言854萬條　習近平：要傾聽民聲、順應民心

美P-8A巡邏機穿越台海　胡錫進：中美軍機早晚再撞一次

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

親姊妹一年內「全部罹肺癌」！3人都沒抽菸　醫師揭可能原因

金磚五國朋友圈擴大？　港媒：可能成為發展中國家「七國集團」

悍妻甩拖鞋教訓女　下一秒空氣好安靜...無辜夫慘遭誤傷

下樓梯衝太快「腳停不住」　他失控「飛出窗戶」掛在6樓空中求救

陸4萬多家保險套廠收攤！大廠轉型「改做醫療手套」求生

河南高溫飆破43℃　玻璃門熱炸、螞蟻3秒烤死！

香港總商會總裁：政經風波重創香港形象　但市場未向中資傾斜

2歲女童從8樓墜亡　保母滑手機把孩子獨留電梯

中共二十大網友建言854萬條　習近平：要傾聽民聲、順應民心

美P-8A巡邏機穿越台海　胡錫進：中美軍機早晚再撞一次

射中滿分！彭家楙擊敗里約奧運金牌崔美善　挺進冠軍戰

等紅燈太無聊！外送員貼心列印「數學題目」　網一看哀號：肚子痛

柴柴為吃粽子饋頭哀求「聲音嬌羞→不耐煩」　爸無奈：真的不行啦

《還珠》晴兒家有10保母　豪宅「俯瞰故宮」網驚：沒想到這麼權貴

獨／彰化摩鐵情侶雙屍案　友人：2人不倫戀3年結髮妻心已死

國三沒發育…詭異草藥吃3年！他帶女友「早上進房晚上出來」媽驚呆

林智勝猛打跑3分　味全4比1對戰富邦6連勝

台南市長獎頒獎典禮第四場次 黃偉哲祝福畢業學子勇於挑戰未來

「麻辣鍋店」重現《少年吔，安啦！》30年經典場景

先炒番茄or先炒蛋？　番茄炒蛋2做法「味道不一樣」

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

爸熬夜1年教孩數學　看到期末考才拿6分氣哭

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

爸姓「雞」好苦惱！醫幫取名超有才

6惡煞當街圍毆！老翁頭被當球踢趴地昏迷

45歲女炮友要求扶正　一句話讓28歲男暈船

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」 臥室上下舖搭到門口只能側身過

下樓梯太快停不住！他飛出窗戶掛6樓空中

北京環球影城開園！40度高溫嚇退遊客

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

2歲女童從8樓墜亡　

輔導一年兒考6分　爸痛哭爆紅

更多熱門

相關新聞

撲滿存3年！他花2小時數21萬元

撲滿存3年！他花2小時數21萬元

許多人都有存錢的習慣，享受積少成多帶來的成就感。一名網友昨（25日）在網上發文，將苦存3年的小豬撲滿「剖腹」後，花了約兩個小時算錢，發現只差650元，就有21萬，對此他直呼「人生第一次這麼開心」。貼文發佈後，引來許多網友討論。

情侶搬車硬擠他斥一車一格很難？

情侶搬車硬擠他斥一車一格很難？

世界最醜狗狗冠軍出爐　牠身世藏洋蔥

世界最醜狗狗冠軍出爐　牠身世藏洋蔥

北海岸鬼屋現況曝　住戶：這裡什麼都有就是沒鬼

北海岸鬼屋現況曝　住戶：這裡什麼都有就是沒鬼

男殺害網紅女友後自盡　行兇原因曝

男殺害網紅女友後自盡　行兇原因曝

關鍵字：

周刊王肺癌遺傳

讀者迴響

熱門新聞

李嘉欣4器官重創瀕死「半年後驚人近況曝光」！

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙黑網」！酷炫道歉了

31歲美男染猴痘…陰莖、肛門潰瘍發臭！「直腸痛到無法坐」

住獨棟別墅多爽？網揭2缺點：寧願一層一戶

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面