神弓操演落幕　雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車實彈射擊畫面曝

▲復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

陸軍第四作戰區日前執行「民國111年飛彈射擊訓練—神弓操演」，以實戰化訓練為目的，依作戰進程透過想定，誘導「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」，執行野戰防空任務。

軍方表示，在操演過程中，皆設置空中靶彈及靶機作為模擬來襲敵機，實施實彈、實距離射擊，展現精準打擊火力。

軍方指出，今年度「神弓操演」由第四作戰區成立操演指揮部，並納編砲訓部及各操演單位，針對本、外離島參演之陸軍、海軍陸戰隊官兵，驗證部隊駐地及基地訓練成效。

操演時，軍方表示，官兵不畏連日烈日艷陽，在幾秒中的時間內追瞄，扣下發射鈕成功擊落目標，高度發揮專業技能和絕佳默契。

此外，第四作戰區也向支持國軍的屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親們致上最深的感謝，因為鄉親們長期協助與配合，國軍才能順利完成各項演訓工作，充分展現軍民一體、共同保衛家園的堅定意志。

第四作戰區強調，國軍負有保國衛民的職責，「戰訓任務」是不變的核心任務，未來將持續秉持「處處皆戰場，時時做訓練」原則，「從嚴、從難、從實」精進各項工作，發揮不對稱作戰的可恃戰力，以實際行動捍衛國家與守護民眾安全。

▼雙聯裝刺針飛彈系統。（圖／軍聞社提供）

