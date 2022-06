世上最大細菌找到了！全長2cm「比同類大1萬倍」　用肉眼就看得見

▲科學家最近發現了世上最大的細菌「華麗硫珠菌」(Thiomargarita magnifica)。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

科學家最近在加勒比海瓜德羅普島(Guadeloupe)上,發現了世上最大的細菌,並將其命名為「華麗硫珠菌」(Thiomargarita magnifica)。這個過去被人們忽視的單細胞生物,體積長達2公分,比同類的其他細菌大1萬倍,人們用肉眼就能輕易地看見他。

據法新社報導,法屬安的列斯和蓋亞那大學的生物學家格羅斯(Olivier Gros),2009年在瓜德羅普的紅樹林中首次發現了這種細菌,但他當時並不知道這是細菌,「因為怎麼可能會有細菌長達2公分呢?」

Researchers have discovered a bacterium—named Thiomargarita magnifica—that challenges the prevailing view of bacterial cell size. It is larger than all other known giant bacteria by ~50-fold. Learn more: https://t.co/bvUSuR2ebK #ScienceResearch pic.twitter.com/RC8YWm4sVA