世上最大細菌找到了！全長2cm「比同類大1萬倍」　用肉眼就看得見

▲科學家最近發現了世上最大的細菌「華麗硫珠菌」（Thiomargarita magnifica）。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

科學家最近在加勒比海瓜德羅普島（Guadeloupe）上，發現了世上最大的細菌，並將其命名為「華麗硫珠菌」（Thiomargarita magnifica）。這個過去被人們忽視的單細胞生物，體積長達2公分，比同類的其他細菌大1萬倍，人們用肉眼就能輕易地看見他。

據法新社報導，法屬安的列斯和蓋亞那大學的生物學家格羅斯（Olivier Gros），2009年在瓜德羅普的紅樹林中首次發現了這種細菌，但他當時並不知道這是細菌，「因為怎麼可能會有細菌長達2公分呢？」

Researchers have discovered a bacterium—named Thiomargarita magnifica—that challenges the prevailing view of bacterial cell size. It is larger than all other known giant bacteria by ~50-fold. Learn more: https://t.co/bvUSuR2ebK #ScienceResearch pic.twitter.com/RC8YWm4sVA — Science Magazine (@ScienceMagazine) June 23, 2022

不過，當格羅斯將「華麗硫珠菌」放在電子顯微鏡，並進行基因分析後，格羅斯就立即發現，這確實是一個細菌有機體，它是一種單細胞微生物，只不過它的結構比一般細菌複雜得多。格羅斯形容，「華麗硫珠菌」的出現完全顛覆了微生物學的密碼。

「華麗硫珠菌」的外形長得像是一條白色細絲，看起來就像睫毛一樣，不過相較於平均大小在2到5微米之間的同類型細菌，它的體積大出了1萬倍，研究人員甚至還可以使用鑷子來捕捉它。

31歲的研究員沃爾蘭（Jean-Marie Volland）將相關發現發布在《科學》期刊上並表示，目前學界還不清楚為什麼「華麗硫珠菌」的體積如此之大，但「這個大細菌挑戰了微生物學中的許多規則並讓我們有機會觀察和理解活細菌的複雜性是如何出現的」。