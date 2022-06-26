南美館殭屍展夯爆！律師曝「10點啟示」嘆：怕鬼，倒不如怕人

記者朱祖儀／綜合報導

台南市立美術館的「亞洲的地獄與幽魂展覽」在25日正式開展，吸引大批民眾入內參觀。對此，律師呂秋遠也在臉書PO出地獄展給他的10點啟示，認為大多數時候，人比鬼還可怕，「怕鬼，倒不如怕人」。

▲南美館的地獄展吸引許多民眾。（圖／記者吳世龍攝）

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呂秋遠在臉書發文表示，這次地獄展和法國的博物館合作，主要探討亞洲人鬼魂觀念的藝術創作，大部分的焦點都放在大清國的殭屍，但其實還有很多內涵可以看，而這個展覽也給了他一些啟示。

1.大清國的殭屍，很適合高空彈跳

呂秋遠表示，在明清以前殭屍沒有彈跳的形象，主要是因為「湘西趕屍」的習俗被放大，才出現這種傳聞，「在中國湖南西部，因為山道崎嶇，運送遺體不容易，所以有一種特殊的運送方式流傳，也就是運用人力架住站立的遺體。當傍晚趕路時，夜色昏暗時，就容易以為是遺體在跳動」。

2.一切，都是從電影《暫時停止呼吸》開始

呂秋遠透露，在1985年港星林正英、許冠英、錢小豪演出的《暫時停止呼吸》後，林正英成了永遠的抓鬼道長，文才也成為了倒霉鬼的代名詞，那個時代成長的小孩，應該都學過殭屍跳躍的方式，也知道只要停止呼吸，就可以讓殭屍找不到自己。

3.展覽裡的殭屍，服飾是錯的，真的穿這樣下葬，是大不敬之罪，可以滅族的

呂秋遠說，大清國對官方服飾很嚴格，展覽中殭屍衣服上的圖騰是龍，但這其實只有皇帝才能穿。原則上，文官的動物都是禽類，武官的動物都是獸類，但就是沒有龍，「特別是五爪龍，繡上這個，是要抄家滅族的」。

▲呂秋遠表示，殭屍的衣服恐惹來滅族之災。（圖／記者吳世龍攝）

4.殭屍，在台灣稱為蔭屍，宗教信仰上，認為這種情況吃掉子孫的家運

呂秋遠指出，人下葬後若遺體沒有腐壞，在台灣被稱為「蔭屍」，很多狀況會造成這個結果，像是土壤成分、棺木材質等，「傳統信仰認為，每十年就要撿骨一次，如果發現這種情況，就要重新整理，選擇良辰吉日再下葬，否則對子孫會很不好」。

5.反對台南市美術館的展覽，就千萬不該到慈湖與大溪的展覽館

呂秋遠認為，比起反對這次的展覽，更應該慎重考慮讓蔣中正及蔣經國的遺體入土為安，還說其實不懂為什麼要這麼折磨他們的遺體，或者是讓孩子去「瞻仰」他們的遺體，會不會對孩子的身心靈造成傷害，「比起到美術館看假的，這種真的，傷害更大吧？」

6.靈糧堂是最好的宣傳媒介

呂秋遠表示，本來這個展覽沒有特別受到關注，但靈糧堂發表文章批評之後，多數人開始注意到這個展覽很有趣，他開玩笑說，「所以，想要行銷，請記得站在靈糧堂的對立面，可以擴大很多的宣傳效果」。

7.看完展覽，請不要直接回家

呂秋遠透露，常聽到有民俗專家說，「這種靈體會聚陰，所以去看之前，要帶一片榕樹葉，看完以後，千萬不要直接回家，要在外面繞一圈，以免鬼魂跟回家」。他也認同不要直接回家的說法，不過是因為「逛完以後，一定要帶太座去吃台南各種的在地美食，還要去安平運河走走，更要住在當地民宿，體會台南的庶民生活」，直接回家就太虧了。

▲呂秋遠建議，看完地獄展不要馬上回家。（圖／記者吳世龍翻攝）

8.真愛就像鬼一樣：

呂秋遠說，每個人都聽過，但很少人真正見過，而且多數時候，看到的「真愛」都是自己的想像而已。

9.覺得這個展覽傷風敗俗，擔心對孩子有負面影響，就應該禁止他們看《鬼滅之刃》

呂秋遠表示，不只要禁止小孩看《鬼滅之刃》，其他卡通可能也要禁止，「例如佩佩豬也不該看，為什麼豬可以說話，還會穿衣服？這一點也不科學。還要禁止看哆啦A夢，因為一隻貓為什麼可以拿出各種道具幫助大雄？還有柯南，他在的地方就有死人，怎麼可以這樣？海賊王也不行，怎麼可以當賊？」

10.人何寥落鬼何多

最後呂秋遠也感嘆說，大多數時候，人比鬼還可怕，窮也是。害你的，也都是人，不是鬼，「怕鬼，倒不如怕人」。

不少人看到後，紛紛贊同表示「沒錯！人比較可怕」、「非常同意，窮跟人心都比鬼可怕」、「人比鬼可怕呀！這文章寫的真詳細」、「人往往比鬼更可怕，這點永遠都不用質疑」。