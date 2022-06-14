南美館殭屍皮皮剉！1圖見「19間百年廟」鎮壓　網笑：壓力大了

▲台南市美術館PO出一張「湘西趕屍」場景照片。（圖／翻攝自臺南市美術館 Tainan Art Museum臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

台南市美術館近日預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」場景照片，讓不少網友看了直發毛。不過就有人發現，南美二館附近有超過10間以上的百年歷史廟宇坐鎮，忍不住笑說「殭屍才是壓力最大的吧！」

台南市美術館和法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」展，近日PO出「湘西趕屍」場景的預告照片，只見展覽裡的殭屍皮膚慘白、指甲鋒利，還張嘴露出獠牙，一大票網友被嚇壞，直說「求閉館管理員的心理陰影面積」、「光看照片就要嚇死了，去現場應該沒命了」、、「我感覺我入場後會忍不住憋氣」、「可以cos林正英到現場看」。

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不過網友「勸世仙姑」發現，南美二館附近直線300公尺範圍內有19間擁有百年以上歷史的廟宇，從地圖上面看到，包括良皇宮、福安宮、昆沙宮、總趕宮、關帝廳、朝興宮、保和宮、五帝廟、三官廟、重慶寺、擇賢堂、孔廟等，忍不住笑說「殭屍才是壓力最大的」、「說會怕的是不是看台郡眾神沒有」。

▲南美二館附近有多間百年廟宇。（圖／翻攝自勸世仙姑臉書）

不少人看到地圖後，紛紛表示「南美二館本身原址就是台南神社，而且是僅次於圓山台灣神社的官幣中社，根本最強結界」、「殭屍：我每天都害怕極了」、「一個你敢惹事就直接就地超渡的概念」、「呼~那我就安心多了」、「所以選在這展覽是深思熟慮後的結果」。

另外，不少網友看到預告照片後，都敲碗希望有「午夜場」，台南美術館13日晚間就釋出第2波預告，PO出「香環咒」的照片，要大家「不要怕，佛經來了」，也同時透露展館星期六開到晚上9點，應該可以滿足想要「夜遊」的民眾。