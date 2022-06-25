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人夫偷吃俏助理　手機借小孩玩露餡！前妻翻出跳蛋判賠30萬元

▲▼情趣用品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲洪女在前夫房內發現跳蛋等情趣用品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台中一名洪姓女子前年被丈夫提離婚，而前夫去年到她家看小孩時，把手機借給孩子玩，讓洪女意外發現前夫在離婚前就偷吃助理簡女，不久後到前夫家收拾孩子的衣物，又發現家裡有情趣用品跳蛋，讓她氣得提告求償，法院一審原判簡女須賠60萬元，上訴後酌減為30萬元。

根據判決書內容，洪女指控，她原本過著幸福的婚姻生活，直到前夫聘請簡女當助理後，一切都變了調，每當她提出質疑，前夫就會情緒失控，甚至在孩子面前打她，她最後也無奈同意離婚。

洪女提到，前夫去年2、3月間到她家探視孩子，把手機借給小孩使用，她才意外發現前夫和簡女在離婚前就有大量露骨對話，前夫曾說「我很久沒有能有好好的釋放我的需求，能有正常的性生活」、「所以你只是為了滿足我的性生活，其實不是愛上我」，簡女則回，「其實一開始，我知道你剛認識是因為我能解決你性生活」等。

前夫也直接向洪女承認，他和簡女維持1年多的婚外情。洪女不久後到前夫家收孩子的衣物，發現有性感內衣和跳蛋，她氣得傳訊息要求簡女收走，簡女則回「要不要丟看他」。

洪女氣得告上法院，一審依簡女曾自稱小三，明知情況仍破壞洪女婚姻及家庭，判賠60萬元，而二審合議庭認為，洪女在前夫房間找到內衣，也不足證明兩人還有婚姻關係時，簡女和前夫在該房內發生性行為，審酌後將賠償金額減至30萬元。

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