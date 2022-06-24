2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」　臥室上下舖搭到門口只能側身過

▲上海長壽大廈群租問題嚴重，一間2室2廳的房型裡住了22人。（圖／翻攝新民晚報）

記者魏有德／綜合報導

上海長壽大廈近日遭鄰居反應，整棟樓內有15間群租戶，最誇張的一間為2室2廳的格局擠22人，臥室內的上下舖床位搭到門口，進出只能側身通行，地上則布滿插滿電器的延長線。群租房的氾濫也使得出入大廈人士複雜，還有用電及安全疑慮，引起外界重視。

▲用塑膠隔板隔出的空間。（圖／翻攝新民晚報）

《新民晚報》報導，在居民張先生引領下，等電梯時，只見底樓非機動車停車區內一排排電瓶車、自行車將狹小的空間佔滿。張先生指著畫在牆上的數字直言，這裡本來都是「一戶一位」，「現在群租客多了，一個車位硬是擠進了好幾輛車，密密麻麻，實在太混亂了！」

走進903室，客廳內擺著4張雙層床，一名租客正在床上熟睡，根本沒有注意到有人進屋。地面上則是擺放著5條延長線，上面插滿了電扇、電水壺、手機充電器等插頭，數根電線纏繞在一起，發生火災將不堪設想。

▲臥室內的雙層床排到門口。（圖／翻攝新民晚報）

除客廳外，臥室內的上下鋪雙層床一直搭到門口，各種環保袋、行李箱等物品堆滿室內，幾乎無落腳之處，行走時還得側身而過。另一間901室的廚房及客廳則是用塑膠擋板隔間，擁擠且狹小的空間讓人不舒服。

長壽大廈的群租問題曝光後，當地政府緊急派人清退66名租客，派出所、城運中心房管、綜合行政執法隊及當地居委會、物業公司等，兵分二路對長壽大廈內群租房聯合整治，同時，拆除15間非法隔間及清理17張上下鋪雙人床。

