　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」　臥室上下舖搭到門口只能側身過

▲上海長壽大廈群租問題嚴重，一間2室2廳的房型裡住了22人。（圖／翻攝新民晚報）

▲上海長壽大廈群租問題嚴重，一間2室2廳的房型裡住了22人。（圖／翻攝新民晚報）

記者魏有德／綜合報導

上海長壽大廈近日遭鄰居反應，整棟樓內有15間群租戶，最誇張的一間為2室2廳的格局擠22人，臥室內的上下舖床位搭到門口，進出只能側身通行，地上則布滿插滿電器的延長線。群租房的氾濫也使得出入大廈人士複雜，還有用電及安全疑慮，引起外界重視。

▲上海長壽大廈群租問題嚴重，一間2室2廳的房型裡住了22人。（圖／翻攝新民晚報）

▲用塑膠隔板隔出的空間。（圖／翻攝新民晚報）

《新民晚報》報導，在居民張先生引領下，等電梯時，只見底樓非機動車停車區內一排排電瓶車、自行車將狹小的空間佔滿。張先生指著畫在牆上的數字直言，這裡本來都是「一戶一位」，「現在群租客多了，一個車位硬是擠進了好幾輛車，密密麻麻，實在太混亂了！」

走進903室，客廳內擺著4張雙層床，一名租客正在床上熟睡，根本沒有注意到有人進屋。地面上則是擺放著5條延長線，上面插滿了電扇、電水壺、手機充電器等插頭，數根電線纏繞在一起，發生火災將不堪設想。

▲上海長壽大廈群租問題嚴重，一間2室2廳的房型裡住了22人。（圖／翻攝新民晚報）

▲臥室內的雙層床排到門口。（圖／翻攝新民晚報）

除客廳外，臥室內的上下鋪雙層床一直搭到門口，各種環保袋、行李箱等物品堆滿室內，幾乎無落腳之處，行走時還得側身而過。另一間901室的廚房及客廳則是用塑膠擋板隔間，擁擠且狹小的空間讓人不舒服。

長壽大廈的群租問題曝光後，當地政府緊急派人清退66名租客，派出所、城運中心房管、綜合行政執法隊及當地居委會、物業公司等，兵分二路對長壽大廈內群租房聯合整治，同時，拆除15間非法隔間及清理17張上下鋪雙人床。
 

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
前黑澀會美眉消失17年「變年收9億女老闆」　帥氣老公兒子首曝
快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養
17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」
「亞馬遜雨林」莫名衝熱搜第一！　Google街景點開嚇：有戴
快訊／大雨狂炸！　5樓水塔被擊落卡半空中
快訊／雨彈炸全台！　新北市列一級淹水警戒
北市大王椰子路樹斷裂　刺穿汽車前擋風玻璃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

港媒：陸領導人七一可能搭高鐵訪港　參加回歸25周年慶典

大陸宣布對「知網」啟動網安審查！通報：掌握大量敏感信息

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」　臥室上下舖搭到門口只能側身過

港媒：珍寶海鮮舫「還沒完全沉沒」　船東計劃派潛水員「鑿沉」

日媒：陸海警船在釣島海域停留64小時　創10年最久紀錄

澳門6家博彩企業續命半年！獲准延長營業至2022年底

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

河北燕郊傳爆炸！整條街變廢墟已10人受傷

大陸人大常委通過《反壟斷法》修改！8月起實施　修改五大領域

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

港媒：陸領導人七一可能搭高鐵訪港　參加回歸25周年慶典

大陸宣布對「知網」啟動網安審查！通報：掌握大量敏感信息

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」　臥室上下舖搭到門口只能側身過

港媒：珍寶海鮮舫「還沒完全沉沒」　船東計劃派潛水員「鑿沉」

日媒：陸海警船在釣島海域停留64小時　創10年最久紀錄

澳門6家博彩企業續命半年！獲准延長營業至2022年底

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

河北燕郊傳爆炸！整條街變廢墟已10人受傷

大陸人大常委通過《反壟斷法》修改！8月起實施　修改五大領域

金泰梨《外星+人》改拿手槍殺敵　金宇彬罹癌恢復吊鋼絲挺導演

林子昱也進傷兵名單！葉總還不擔心輪值　伍鐸會轉先發嗎？

林楚茵批新北衛生局造假　陳潤秋駁：資料時間序錯誤「從未提供」

益航今年散裝船運業績大好　子公司大洋百貨下半年有望轉虧為盈

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

富錦樹咖啡插旗台北中山區　入夜後化身酒吧「供應星級滷味拼盤」

理財周刊／景氣風向雞

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

大陸熱門新聞

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

蔚來總部驚傳汽車衝出大樓！釀2死慘劇

陸女富豪砸5.6億現金　買地中海豪宅

海事處：珍寶海鮮舫還在西沙群島附近海面

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

大樓高層突丟下救命字條　警到場氣炸了

上海4男當街扯她頭髮！　網憂唐山打人案「破窗效應」

高二妹疑拒絕男同學挑逗！遭暴打倒地影片曝

15歲女童星被13同學逼到尋死！長期受咒罵霸凌

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」 臥室上下舖搭到門口只能側身過

唐山主嫌當過「澳門疊碼仔」

陸神秘女富豪25.04億「現金」買歐洲莊園 有49間客房加3個私人海灘

「假和尚」上門「化緣」下迷藥 女店員奮力逃出躺地手腳抽搐

更多熱門

相關新聞

住男友家省1萬房租！她買晚餐「少問一句話GG了」

住男友家省1萬房租！她買晚餐「少問一句話GG了」

日前有女網友抱怨，男友慫恿住他家，結果才住1個月，男友媽在背後嫌棄白吃白喝！一名男網友則表示，女友也來家裡住半年，因為買晚餐只買自己的，被原PO爸媽嫌棄不OK，讓女友感到很委屈。原PO直言，已經省下房租了，買個晚餐也不為過，怎料女友反嗆「活著這麼累幹嘛？」

最高領1.1萬！50萬戶租金補貼來了

最高領1.1萬！50萬戶租金補貼來了

「生活費4萬」人妻卻喊沒錢繳房租　真相傻眼了

「生活費4萬」人妻卻喊沒錢繳房租　真相傻眼了

他見門口被貼「褪色符咒」怕爆！網揭真實用途

他見門口被貼「褪色符咒」怕爆！網揭真實用途

永慶房產集團助租屋族拿300億補助金

永慶房產集團助租屋族拿300億補助金

關鍵字：

群租租屋延長線臥室

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面