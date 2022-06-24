批「非核家園讓電費漲」！國民黨提2訴求：凍漲民生用電、補貼電價





▲國民黨團召開「能源政策錯誤！缺電、停電！又漲價！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國際燃料價格居高不下，由於台電虧損擴大，經濟部下周一將召開電價審議委員會，決定電價是否調漲。國民黨團今（24）日召開記者會指出，台灣缺電問題，蔡政府必須快速處理，錯誤的能源政策，使台灣陷入缺電、停電、漲電價的夢魘。國民黨提出兩點訴求，一、民生用電凍漲、二、給予154萬家中小企業電價補貼，強烈要求蔡政府必須做到。

總召曾銘宗指出，在嚴峻疫情下，通膨加劇，無薪假人數屢創新高，此刻調漲電價，是要讓百姓活不下去嗎？呼籲蔡政府誠實面對錯誤的能源政策，並公開向國人道歉。

曾銘宗提到，根據統計資料顯示，2021家戶停電時間1小時，2018年到2020年都是16分鐘，顯見缺電、停電問題越來越嚴重，政府還在宣稱供電穩定。2025非核家園再生能源佔比20%，經濟部承認已經跳票，要到2028年才有可能達成。錯誤的能源政策已經成為國安級危機，一方面缺電、跳電、停電，將導致漲價、再漲價，影響全民用電權益以及產業生存發展。

立委費鴻泰表示，目前國內正在受疫情之苦的同時，台電給全民一記悶棍，即將調漲電價。殊不知，上個月外食族每日必須消費的食品上漲10%，全國月薪不到4萬元所占比率非常高，蔡政府即將調漲電價，如何讓小老百姓活得下去？

費鴻泰指出，台電發生斷電要怪小動物，還要查看小動物有沒有扮演特務角色。缺電問題，過去無論是前總統李登輝、陳水扁、馬英九時期，備載容量均高達16%以上，蔡英文執政之後，經濟部長王美花說，備載容量10%就夠了，低於10%也沒有關係。事實上，這幾個月來備載不到8%有10多天，不到10%超過1個月，也難怪美國商會提醒蔡政府，現在最急需處理的問題是「供電不穩定」。

首席副書記長李德維表示，在民進黨執政下的台灣能源政策，該何去何從？躁進廢核的代價，經由全民承受、買單，台灣沒有一個穩健的能源政策，氣溫飆升，加上台商回流，用電量勢必暴增，供電出現危機。李德維指出，在馬英九總統時期，當時的油電雙漲對比現在油電還沒雙漲，通膨危機就已經出現，雙漲之後，更加助長通膨。

副書記長洪孟楷表示，連護國神山台積電都在積極構築新設發電機組，難道是今年才發生供電不足的問題嗎？還是美國商會今年才開始提到台灣供電不穩定的問題？

洪孟楷表示，台電說「發電成本與電價不符成本」，事實上，國民黨團多次提醒蔡政府，躁進式的非核家園政策，和不合理的綠電配比，後果就會讓全民承擔，民進黨政府官員面對電價即將調漲，都沒有人要負責？在野時的民進黨，2012年蔡英文主席說，「油電雙漲，這個政府跟人民距離很遠」、當年民進黨蘇貞昌主席說，「油電雙漲讓物價回不去，馬政府內閣當機，嚴肅要求馬政府該撤換內閣」，洪孟楷嚴肅建議蔡英文總統，現在疫情如此嚴峻，油電價均漲，「是該換內閣的時候了！」

副書記長鄭正鈐表示，國民黨執政期，產業政策和能源政策均為一致，幾乎沒有電問題，民進黨執政之後，產業政策和能源政策根本就是荒腔走板，在台積電近期召開股東會上，首度表示要投入自建天然氣發電機組，為什麼？因為怕缺電，自力救濟。

鄭正鈐指出，經濟部不斷用裝置容量來誤導民眾，事實上裝置容量跟發電量不同，2017年再生能源佔比4.6%、2021年佔比6.0%，幾年下來只增加1.4%，若要達到2025年達到20%目標，根本就不可能，至少還要50年。

鄭正鈐進一步指出，天然氣在2017年占比33.8%、預計2025年要達50%、1562億度目標，跟2021年還需差了479億度，三階發電為137億度，蔡政府還需要2.5個三階才能達到50%目標，蔡政府如此草率、躁進的能源政策，根本無法兌現，台積電上能自力救濟，其他廠商也只能用腳出走。

