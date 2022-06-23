蔡英文視察新竹道路工程　沈慧虹貼身負責簡報進度規劃

▲總統蔡英文視察「新竹市公道三路新闢道路工程」，由被提名參選新竹市長的副市長沈慧虹負責簡報。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨22日才正式提名新竹市副市長沈慧虹參選年底新竹市長，總統蔡英文23日馬上安排視察「新竹市公道三路新闢道路工程」，並由沈慧虹來簡報工程進度規劃。

蔡英文致詞時表示，新竹市新建的「公道三路」是大家等了30年的建設，通車之後，不僅可以打通新竹市交通外環系統，紓解市區塞車的問題，也能夠促進區域的整體發展。

蔡英文指出，過去這一週，市長林智堅雖然確診居家隔離中，但他也在社群上，向市民報告「公道三路」的進度；也和大家分享確診的經驗，與市府團隊一起開了市政會議，市長真的很辛苦，也祝福他早日康復，希望他好好保重身體。

蔡英文說，「新竹市政的腳步從來沒有停下來」，她每一次來到新竹總是有新的事情完成，每一次都是很快樂的心情，帶著一種「有投入、就有收穫」的感覺。

蔡英文表示，除了今天的「公道三路」，好幾項林市長承諾市民的建設，像是改造南寮漁港、市立動物園、隆恩圳、重建棒球場及推動新竹大車站計畫等。她雖然不是新竹人，但是對這些計畫都很熟悉，因為她都有來新竹看過、了解過。每一項都逐步實現，新竹市確實是在進步和改變。

▼總統蔡英文視察「新竹市公道三路新闢道路工程」，由被提名參選新竹市長的副市長沈慧虹負責簡報。（圖／總統府提供）



蔡英文認為，林智堅在市政上，不只是創新，更是化不可能為可能，「公道三路」就是其中一項「不可能的任務」，「公道三路」從1991年提出來後，歷經4位市長都沒辦法實現，但林智堅的團隊做到了，值得肯定。

蔡英文也提到，從剛剛沈慧虹的簡報，可以看到這項工程確實是高度困難和複雜，沈慧虹將過程告訴大家，尤其是困難的溝通過程，將心比心地去了解令居民不安的地方，替他們設想來解決問題，確實要一個很貼心且能將心比心的執行團隊才做得到。

蔡英文進一步指出，這一路走來，新竹市府團隊做出完善的規劃，也積極向中央爭取資源，為了加快進度，到內政部都作了簡報兩次，沈慧虹堅持不放棄，而且用溫柔又專業的力量，幫助林智堅落實政見，完成市民期待已久的建設。

蔡英文也表示，聽完沈慧虹簡報的故事也有點心酸，在溝通的過程中，沈慧虹第一次還是被請出去的，但沈慧虹不但沒有不想再回來，還一直再回來，而且把事情都完成。

蔡英文認為，台灣的進步和改變，就從每項地方建設開始，她除了謝謝新竹市府團隊的努力，也感謝柯建銘總召與所有議員的支持，讓中央和地方能夠密切合作，一起為市民創造福祉，讓城市持續進步。

▼總統蔡英文視察「新竹市公道三路新闢道路工程」，由被提名參選新竹市長的副市長沈慧虹負責簡報。（圖／總統府提供）

