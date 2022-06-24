12生肖下半年戀愛運出爐！「這5屬相」恐遇感情危機

▲12生肖下半年桃花運出爐。（圖／取自免費圖庫xFrame）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

時序將進入7月，意即2022年的下半年要來了，不論上半年的運勢是好是壞，都將進入全新的階段。運勢命理網站「生肖運勢天天看」就整理出了12生肖下半年的戀愛運，其中有伴侶的虎、兔、蛇、羊、豬這五類人，恐遇到感情危機，要注意與另一半間的溝通，以免造成裂痕。

生肖鼠

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有桃花出現，單身者有機會收穫良緣。若有心儀對象，把握時機主動出擊，將會有不錯的結果。已婚者感情穩定，與另一半相處融洽。

生肖牛

感情運很不錯，上半年沒有遇到真愛的朋友，可在下半年多走動，與異性多來往，或許能幫助脫單。戀愛中與伴侶甜甜蜜蜜，已婚者則幸福美滿。

生肖虎

桃花暗淡，想要脫單的機會偏少。而戀愛中或已婚者，下半年也容易出現感情危機，一定要與伴侶多加溝通且互相包容，才能走得長遠。

生肖兔

感情看似不錯，但實際上卻存在著隱患。單身的人有望獲得一段戀情，不過可能較為短暫，難以長久。而已婚人士需克制外界誘惑，認真的經營家庭。

生肖龍

有伴侶者要多關注身邊人，改一改自己的脾氣，不要太過以自我為中心，凡事也要多聽取另一半的意見，否則容易有分手、分居的危險。單身者則須放寬心，順其自然。

生肖蛇

感情運不佳，單身者難遇心儀之人。情侶或夫妻間也會面臨各種問題，導致兩人感情降溫，彼此的心離得越來越遠。想要改變這種情況，要主動與伴侶溝通，盡力打開彼此心結。

生肖馬

桃花出現，身邊異性增多，單身的屬馬人有機會得到美滿姻緣。而有伴侶的屬馬人感情穩定且彼此包容，相處起來非常融洽。

生肖羊

戀愛運中的人際關係不錯，可以擴大社交圈，接觸到更多異性，提高脫單的概率。不過，有伴侶的人就需要與異性保持距離，以免影響到家庭和睦。

生肖猴

在透過身邊朋友的牽針引線下，有機會遇到心儀之人，與其相處時，可以大膽展現個人魅力，就有機會脫單。對於有伴侶者，這段時間兩人關係也會更親密，過去的隔閡和矛盾都能得以消除。

生肖雞

人格魅力提升，桃花旺盛，很容易吸引到異性的目光，覓得良緣。如果想要結婚的情侶，下半年是不錯的時機。已經步入婚姻殿堂的朋友，將是一段比較甜蜜的時光。

生肖狗

感情方面比較好，單身者桃花多多，很快就會找到命中註定的另一半。而熱戀中的人，與伴侶感情也會更加穩固，可將婚姻大事有望。而已婚者與伴侶甜甜蜜蜜，兩人互相理解。

生肖豬

「六合」利感情，桃花旺盛，容易找到自己的意中人，順利脫單。而對於已婚者，周圍爛桃花增多，夫妻之間的矛盾加大，要注意與異性保持距離，收斂脾氣，並多愛護伴侶。