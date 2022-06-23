遊193縣道意外驚喜！她賞花回家…竟收到「超美超速罰單」

▲吳小姐慕名前往花蓮193縣道賞花，不料收到一張超速罰單，內附美美照片，自嘲國家級沙龍照。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

家住花蓮市的吳小姐5月份慕名前往花蓮193縣道賞花，不料近日收到一張1800元超速罰單，內心雖頗覺不捨，但看到罰單內所附的國家級美照，也就稍稍釋懷了。

花蓮縣道193線是全台灣最長的縣道，全長110公里，北起新城鄉三棧、南至玉里鎮樂合里，其中東豐至新民段長約3公里，道路兩邊種滿阿勃勒，每年在5、6月陸續開花，吸引許多遊客前去打卡拍照。

▲花蓮縣道193線是全台灣最長的縣道，其中東豐至新民段長約3公里種滿阿勃勒，每年5、6月開花，吸引許多遊客打卡拍照。（記者王兆麟翻攝臉書，下同）

收到罰單的吳小姐說，5月與家人去賞花，去程慢慢開慢慢賞花、取景拍照，回程北上時不小心油門催太大力，沒注意速限只有50公里，收到罰單後的她「心情好複雜」，雖然內心有些不愉快，但自動測速照相拍下的照片竟很像風景明信片、自嘲收到國家級沙龍照。吳小姐也貼心上網提醒大家，走193線小心流動式測速照相，免傷荷包。

據了解，目前193線玉里轄區只有觀音里有一支固定式測速，由於經常有用路人超速行駛、且事故發生率高，因此警方也會不定時、不定點放置流動式測速相機。

玉里警方表示，測速照相告是提醒用路人放慢速度，防範事故發生，目的非在檢擧罰款；另外呼籲賞花遊客停車拍照應停在白線內，避免勿佔用車道發生事故。