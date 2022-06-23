下班注意！15縣市豪大雨特報　週末水氣更多「午後雷雨範圍擴大」

▲今日午後熱對流旺盛，部分縣市有午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，中午過後大台北、中南部山區都出現午後雷陣雨，中央氣象局表示，明日天氣型態與今日類似，週六水氣增多，午後雷雨範圍更廣，雨勢也會更明顯。

氣象局發布豪雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，今(23)日南投縣、雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，新北、臺北、桃園、臺中至臺南、屏東地區及新竹、苗栗、高雄、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，今日各地炎熱，最高溫出現在高雄38.5度，中南部、大台北盆地也有大範圍超過35度。明日天氣型態類似，各地高溫33到35度，中南部平原近山區河谷地、大台北盆地、花東縱谷還會有36度以上高溫。

氣象局也發布高溫資訊，明日中午前後臺北市、新北市、嘉義市、臺東縣地區，彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺中市、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，也有出現36度高溫的機率。

今日入夜各地降雨緩和，僅東南部、恆春半島、南部沿海有零星降雨，明日白天天氣穩定炎熱，中午過後熱對流發展旺盛，各地山區、中南部平地、大台北都可能有午後雷陣雨，週六水氣增多，午後雷雨範圍更廣，雨勢也會更明顯。