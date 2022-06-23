新北6警涉貪開鍘了！3人收押全停職　分局長記2小過+2所長拔官

▲新北市警局表示，持續要求各級主管勤教嚴管，發現收賄將主動查處，決不寬貸。（圖／翻攝自google maps）

記者陳雕文／新北報導

新北、桃園及新竹縣警局均有警員涉嫌收賄，透過開立不實罰單，讓業者以吊銷車牌的程序，重新領牌照上路。檢調單位21日將相關人等帶回偵訊，新北警共6人被聲押，其中3人被羈押禁見，另3人交保且限制住居。市警局於23日開鍘，涉案警員遭羈押者全部停職，並對分局長祭出2小過處分，也拔掉2名派出所長。

依據《道路交通管理處罰條例》規定，若危險駕駛可扣牌，期限最長為半年，期滿才能重新上路。有些汽車租賃業者因客人租車使用期間，結果違規被扣牌，以致車子不能出租。經代辦業者指點，汽車在被扣牌期間若違規行駛上路被查獲，依《道交條例》第12條規定，會加重處罰為吊銷牌照、當場禁止行駛，並處罰駕駛人3600元到10800元罰鍰，但此舉會讓吊扣牌照的處分因牌照被吊銷而不復存在。

▲樹林所警員余政宏22日凌晨被帶至新北地檢應訊。（圖／記者游宗樺攝）

依據《道路交安全規則》第8條規定，繳清交通罰單、汽車燃料使用費並檢驗合格後，即可重新領牌上路，等於讓被扣牌的租賃車不必等扣牌期滿，就能快速解套、滿血復活繼續出租賺錢。

因此就有代辦業者透過人脈交情，勾結想賺外快的警員，由代辦業者故意把扣牌車違規開上路到定點，讓合作的警員幫開「牌照吊扣期間行駛」的罰單，並論件支付警員數萬元酬勞，後續由代辦業者找檢驗廠為車主處理重新領牌事宜。

▲樹林警分局三多所警員馬宗慶步入地檢時不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

新北地院開羈押庭審理後，樹林警分局4名遭聲押的警員中，除樹林所黃千駿遭收押禁見外，余政宏、三多所馬宗慶、謝富全等3人分別被改裁5萬、5萬及10萬元交保；板橋警分局信義所廖家毅、後埔所李旻翰2人被收押禁見。

對此，新北市警局發出聲明表示，遭羈押3人立即依法停職，交保3人依偵審結果從重懲處，並依追溯歷任幹部連帶責任，目前也已重懲前任分局長陳永昌記過兩次、現任樹林分局分局長趙家輝因於110年8月24日到任後發現弊端，且立即自檢清查本案，行政懲處將另行再議、樹林分局三多派出所所長李健立調整非主管職務、板橋信義派出所所長鍾明豐調整職務，後續將再嚴懲追究歷任幹部(副分局長、督察組組長、交通組組長、所長、副所長)考監責任，不限層級，從嚴辦理，淘汰不適任警察，杜絕警紀歪風。