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五專優先免試入學今放榜　分發錄取率84.53%較去年↑逾6百分點

▲▼國中會考補考落幕，新北考區1038人報名，整體到考率約93%。（圖／新北教育局提供）

▲五專優先免試入學今天放榜，圖為之前國中會考補考狀況。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度五專優先免試入學今（23日）上午9時公告錄取名單，技專校院招聯會表示，今年共有43所公私立技專校院、190個科（組）參與招生，提供1萬6355名招生名額，總計錄取1萬4087人（含專案免試生外加錄取人數311人），分發錄取率為84.53%，總招生率則是86.13%，都高於去年分發錄取率77.88%、總招生率86.10%。

技專校院招聯會表示指出，五專優先免試入學招生對象包括國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，今天上午9時起在五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取名單，並開放免試生上網查詢，同時也同步發送手機簡訊週知所有免試生分發結果，而錄取生報到方式由各校自訂，請錄取生逕至官網各招生學校報到資訊專區或逕向所錄取學校查詢。

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根據技專招聯會資料，去年五專優先免試入學，共有42所公私立技專校院提供1萬5248名招生名額，報名人數1萬7935人，完成上網選填登記志願人數1萬6857人，最後1萬3129人獲錄取，分發錄取率為77.88％、總招生率86.10％。

技專校院招聯會主任王錫福指出，本學年五專優先免試入學招生，共有43所公私立技專校院、190個科（組）參與，提供1萬6355名招生名額，報名人數則有1萬8252人，完成上網選填登記志願人數共1萬6665人，經過委員會電腦系統統一分發，共計錄取1萬4087人（含專案免試生外加錄取人數311人），分發錄取率為84.53%，總招生率86.13%。

若免試生對分發結果如有疑義，技專校院招聯會表示，考生可到委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，請考生務必在今天17時前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。洽詢電話：02-27725333分機210、222，傳真號碼：02-27738881。

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