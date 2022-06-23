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中央擴大對象自購6千劑　南投65歲+長者可免費施打肺炎疫苗

▲長者肺炎鏈球菌疫苗可與新冠肺炎疫苗同時施打。（圖／示意圖，南投縣政府提供）

▲長者肺炎鏈球菌疫苗可與新冠肺炎疫苗同時施打。（圖／示意圖，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

肺炎已連續3年蟬聯國人10大死因的第3名，為維護高危險群的高齡長輩健康，南投縣衛生局自購6000劑疫苗，提供65歲至70歲者施打，加上中央擴大開放71歲以上長者免費接種，凡設籍南投縣且65歲以上（46年次）未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗之長者，即日起可攜帶身分證及健保卡至38家合約院所接種。

縣府衛生局表示，造成社區型肺炎感染最主要的病原就是「肺炎鏈球菌」，其躲在口腔和鼻腔、平時對人體無害，一旦體內免疫力降低時，便趁機攻擊引發肺炎，以及嚴重的中耳炎、菌血症、腦膜炎，甚至會導致死亡；高危險群包括65歲以上的長者、酗酒、慢性心臟或肺部疾病、腎功能衰竭、糖尿病、癌症、長期服用類固醇或接受化學治療、放射線治療等病患。

▲65歲以上南投縣長者即日起可免費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局自購肺炎鏈球菌疫苗供65歲至70歲民眾施打。（圖／示意圖，南投縣政府提供）

縣府衛生局長陳南松表示，歷年中央僅開放年滿75歲以上長者免費接種一劑肺炎鏈球菌疫苗，今年擴大開放至71歲以上長者免費接種，加上縣府自購提供65至70歲長者，撐起更大的保護傘。

衛生局提醒民眾，肺炎連球菌疫苗可與COVID-19疫苗同時或間隔任何時間接種，本縣自購肺炎鏈球菌23價疫苗採分批供貨配送，民眾請先致電洽轄內合約院所先行預約後再前往，相關資料請逕至南投衛生局網站（https://reurl.cc/0p84dY）查詢。

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