打破歷史洪水紀錄！　廣東江南村「全淹沒」剩一座390年古塔

記者任以芳／綜合報導

6月以來，大陸南方多地暴雨導致城市出現洪水等災害。廣東英德江南村災情最嚴重，幾乎全村被淹沒，只剩下一座390多年歷史的英峰古塔，超過4千多名村民緊急轉移，大水一度淹沒到三層樓高，情況十分危急。

綜合陸媒報導，大陸水利部發出警告，6月21日12時到22日12時，珠江流域西江中下游乾流，廣西柳江、桂江，廣東北江，湖南湘江，江西鄱陽湖區、樂安河、修水、信江，浙江錢塘江，福建建溪等99條河流發生超警以上洪水，最大超警幅度0.01到9.95米，廣東北江、江西樂安河等河流打破歷史最大洪水。

連日強降雨，廣東多地遭受暴雨洪澇、土石流等自然災害。粵北清遠英德災情最嚴重，是本次受災最嚴重的村莊之一。英德市人民政府防汛防旱防風指揮部立即發布《關於英德市區部分區域人員轉移的公告》，請居住在劃定範圍內、樓房在兩層以下（含兩層）人員立即撤離，危房和老舊小區的人員全部撤離。

▲廣東江南村淹大水，剩下三百多年古塔。（圖／翻攝 微博）

根據空拍顯示，江南村幾乎全部泡在水裡，隱約看到建築物和少數綠植，整片土地僅能看到輪廓，江水走向只能通透過貨輪的位置來判斷。

江南村有17個小村落，常住人口700多人左右。從19日起江水倒灌，江南村先遭到水浸，水位逼近三層樓高，300多名困在村內的居民躲到高處等救援，全部斷水斷電無法對外求援，遠看只剩下一座390多年英峰古塔，見證百年一遇的洪水災害。

逃出來的村民在網路留言求助，生養自己的英德被大水淹沒，有一座孤島，這次洪水來襲是最嚴重一次，很多幾乎活了一輩子的老人無法相信，家園竟然被洪水吞沒。

據了解，本次強降雨已導致英德大站鎮7個行政村房屋農田受到不同程度水淹，當地的6座泵站25臺水泵已全部開啟抽水。截至21日17時，英德大站鎮已轉移4000多人至安置點。

▼ 廣東英德全淹沒，水位一度到三層樓高 。（圖／翻攝 微博）