女兒科醫緊包防護衣站前線　艷陽下灑汗自曝「很耐熱」！家長感動

▲何叔芳自願到篩檢站幫忙。（圖／翻攝自Facebook／何叔芳小兒科診所）



記者崔子柔／綜合報導

本土疫情延燒，現已進入炎炎夏日，醫護人員仍須緊包防護衣站在前線工作。在台北市北投區開業的小兒科醫師何叔芳，先前在臉書分享自己到篩檢站幫忙的照片，讓不少家長感動，「多謝有著您們，總是讓我們好放心」。

何叔芳在臉書PO文表示，她在端午連假期間自願到中正紀念堂篩檢站幫忙，透露可能是因為假日，「來做PCR篩檢和來打兒童疫苗的人很多，晴空下的自由廣場更美了」，從照片中可見，她全身緊包防護衣，在豔陽下僅露出眼睛，讓人能體會醫護人員的辛勞。

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▲何叔芳PO文分享。（圖／翻攝自Facebook／何叔芳小兒科診所）



不少家長感動地在貼文下留言表示，「謝謝您們，總是很細心、用心的為民眾服務」、「多謝有著您們，總是讓我們好放心」、「也太耐熱了！謝謝您的無私付出」、「對您只有說不完的感謝，休息的時候還去支援前線，台灣有你們真是太幸運了，過陣子爸媽要施打第四劑疫苗又要拜託了」，何叔芳也回覆，「不辛苦啦！何醫師很耐熱的，而且也喜歡幫人戳鼻子（做採檢工作）」。

台北市疫情近日逐漸趨緩，市長柯文哲宣布9日起士北科、中正紀念堂的車來速篩檢站停止運作，「有多少醫療量就準備多少，如果很明顯供應量遠大於需要量，就不用再讓醫護人員穿防護衣在大太陽底下曬太陽」。