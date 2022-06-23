卡達強調世界盃期間「嚴禁一夜情」　違者監禁7年

▲卡達特別強調，世界盃期間嚴禁一夜情，違者最重可關7年。（圖／達志／示意圖）

記者林彥臣／綜合報導

2022世界盃足球賽將在今年11月開踢，來自世界各地的球迷，預期將會蜂擁至主辦國卡達，不過卡達也特別強調，世界盃期間嚴禁一夜情，禁止任何夫妻以外的性行為，違者最重面臨7年監禁，而且沒有例外。

根據英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，國際足總（FIFA）表示「歡迎所有人」看比賽，但越來越多人認為，事實並非如此，因為婚外性行為和同性戀在卡達都被視為非法，可判處7年有期徒刑，甚至有報導稱，不同姓氏的粉絲，現在禁止共享同一間房間。

英國的執法部門很擔心，英國球迷可能會因「在比賽中和比賽後做被認為很日常事情」而面臨嚴厲處罰。

一位警方消息人士說，「除非你是作為夫妻團隊來的，否則性是非常不受歡迎的，這場比賽肯定不會有一夜情。」

卡達世界盃首席執行長哈特（Nasser al Khater）聲明指出，「每位球迷的安全對我們來說至關重要，但公開表達愛意是不受歡迎的，這不是我們文化的一部分，

聲明強調「卡達是一個保守的國家，無論性取向如何，公開表達愛意都是不受歡迎的」。

卡達足協秘書長甚至考慮，在世界盃的觀眾席禁止代表LGBTQ+的「彩虹旗」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完