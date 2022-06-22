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攔下違規車！警見「駕駛1舉動」寒毛全豎起　急call支援救人質

▲▼開車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲佛州一名男子遭人持槍挾持，於是刻意在國道上違反交通規則，果然遭警方攔下，成功自救。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州員警懷特（Cameron White）在高速公路巡邏時，攔下一輛違反交通法規的汽車，但男駕駛被告知可以離開後，卻依依不捨地在路肩閒晃，並且「把手放在背後，做出一個往下開槍的手勢，讓我脖子上的寒毛都豎起來了。」他追問下才知道，原來對方遭後座「乘客」持槍挾持，趕緊呼叫同仁支援，成功化解一場危機。

員警懷特回憶，由於違規情節輕微，因此他只給了警告，就告知駕駛可以離開了。此時，對方竟露出非常絕望的表情，且在「乘客們」陸續回到車上後，仍在路邊閒晃。

懷特再次提醒「可以走了」，卻看見駕駛一邊慢吞吞走回車上，一邊比出奇怪手勢，立刻意識到不對勁，於是叫住對方詢問「嘿，那是怎樣？」對方才小心翼翼回答，「車裡那些傢伙挾持我，車上有槍，我需要幫助。」支援警力抵達後，當場逮捕綁匪，並在車上搜出刀槍及大量現金。

▲▼美國三名男子塞勒斯（Tsdekiel Sellers）、瑞德克里夫（Benyahveen Radcliffe）及布萊格登（Kashaveeyah Bragdon）持槍挾持人質落網。（圖／翻攝馬丁郡警長辦公室）

▲瑞德克里夫（Benyahveen Radcliffe）、塞勒斯（Tsdekiel Sellers）及布萊格登（Kashaveeyah Bragdon）已經落網。（圖／翻攝馬丁郡警長辦公室）

WPTV等外媒報導，受害者從事犬隻繁殖業，經常在網路上吹噓生意很好。他日前接獲3名男子聯繫，表示想要買狗，但「客戶」登門拜訪後，他卻遭襲擊、打劫並且淪為人質。

受害者過去2天都被歹徒持槍威脅，這次被命令幫忙開車，載著一行人前往某地，他途經國道時，正好發現員警在巡邏，才會刻意違規，希望能夠吸引注意，最後果然奏效。

3名男嫌年紀介於22-25歲，他們被指控多項罪名，包括綁架、襲擊罪、劫車罪，武裝搶劫、入室搶劫、無照持有槍械等等。

影／女兒打911堅持訂「辣味香腸披薩」調度員愣住大驚…出動警方拯救受虐母！

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