老議長之子命喪火窟　1樓起火濃煙狂竄...全家無處可逃

▲▼台中老議長之子劉清標和看護昨晚葬死火窟，火調人員研判，火勢從1樓往上竄，但起火點待查。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中南區復興路三段一處民宅21日晚間9時58分許發生火警，全家4人2死2傷，其中1名死者是91歲屋主劉清標，劉的父親是台中市連任多屆的老議長劉火旺。鄰居表示死者退休多年，平常見面都會打招呼，雖然行動緩慢，但身體還不錯，消防局火調人員表示，從監視器研判火勢從1樓往上燒，起火點還在調查，住在2樓的劉妻和女兒見火勢變大，但來不及通知住在3樓的先生和看護，才釀成悲劇。

消防局第七大隊組長簡惟濱表示，復興路一棟四樓透天住宅火警，獲報後5分鐘抵達現場，該民宅1到4樓都有許多雜物，2樓受困的母女從2樓陽台跳下，還好輕傷，火勢撲滅後，警消進門搜索，在3樓發生91歲劉清標和35歲外籍看護，當場已無呼吸心跳。

當地里長林姍汝表示，屋主劉清標一家人退休好幾年了，家庭非常簡單，都很熱心助人，是很好的一家人，平常見到面都會打招呼稍微聊一下，主要都是看護照顧，但身體其實還不錯，雖然行動緩慢一點點，但大致上都OK，平常兒子女兒沒有常住在這裡，女兒之前都在德國，才剛回來一個月，沒想到就發生意外。

屋主兒子表示平常住在附近，得知後趕緊衝過來，目前正隨火調人員了解狀況中，也很擔心媽媽跟妹妹，從二樓跳下雖然無大礙，但依舊有點傷勢。

屋主劉清標是台中市曾任4屆議長劉火旺之子，曾擔任東海大學、逢甲大學副教授，也是欣中瓦斯公司董事長、興中造紙廠總經理。平常還有一個孫女一起住，但是因為在外面教課逃過一劫。

火調科技正粘國泰表示，調閱附近路口跟店家監視器，初步鎖定從屋內起火，於有無人為縱火以及確切起火點仍有待調查。