俄軍Mi-8直升機「入侵愛沙尼亞領空」　還模擬導彈攻擊

▲愛沙尼亞指控，俄軍一架Mi-8直升機侵犯領空。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

愛沙尼亞國防部21日表示，18日晚間，俄羅斯邊境部隊一架Mi-8直升機侵犯該國東南部領空，甚至模擬導彈攻擊。國防部常任秘書長薩爾姆（Kusti Salm）表示，本周已經發生多起類似的邊境挑釁事件，他警告此舉構成威脅，「這已經成為日常…情況從未如此嚴重。」

愛沙尼亞是北約成員國，其國防部聲明指出，這架Mi-8沒有事先提出飛行計畫申請，在領空逗留近2分鐘期間，機上應答機（transponder）關閉，也未與該國航空服務局保持無線電聯繫。

▲愛沙尼亞東南部與俄羅斯接壤。圖釘處為俄國城市普斯科夫（Pskov）。（圖／翻攝Google Maps）

《每日郵報》報導，Mi-8直升機是俄軍入侵烏克蘭最重要的飛機型號之一，用於運輸小型部隊，提供導彈及機關槍的近距離支援。18日距離北約馬德里峰會僅剩不到一周，事發地點距俄國城市普斯科夫（Pskov）也不遠。

愛沙尼亞表示，2021年，俄羅斯軍用或民用飛機5度侵犯該國領空。此前，一艘俄國軍艦二度侵犯丹麥波恩荷爾摩島（Bornholm）附近領海，當時多名丹麥議員在島上出席年度聚會，俄國駐丹麥大使為此17日被召至丹麥外交部。