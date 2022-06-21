桃市長選戰三腳督　賴香伶：「政治權貴vs.平民市長」對決

▲賴香伶今天公布競選主軸。（圖／賴香伶辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉年底登場，民進黨將提名新竹市長林智堅，國民黨徵召行政院前院長張善政參戰，台灣民眾黨立委賴香伶今（21日）表示，民進黨與國民黨都是由黨中央指定方式決定桃園市長提名，這是一場「政治權貴VS.平民市長」、「高層指定VS.民主初選」及「黑箱作業VS.公開透明」的對決，她將展開「桃園前進香伶騎步走」行動，騎腳踏車至桃園各地區，傾聽民意、與民眾作伙打拚，一起推動桃園持續前進。

賴香伶說，藍綠兩黨都以名為徵召、實為指定方式決定桃園市長提名人，漠視黨內有其他人選爭取提名的事實，沒有民主機制、缺乏競爭遊戲規則之下，直接由黨中央「黑箱作業」人選，難道政治生態要停留在「有關係就沒關係」、「沒關係就有關係」的情況嗎？難道只有「小英男孩」、政治寵兒才能享有豐厚的輔選資源嗎？為何其他人勤跑基層、擁有眾多民意支持，最後卻敗給黨主席由上而下的指派的命令？這不就是告訴其他政治人物應該擁權自重、上行下效？這將讓台灣民主陷入崩壞，台灣許多前輩累積的民主資產，被消耗殆盡。

賴香伶說，她出身農家、兄姐都是勞工出身，自己歷經多年社運歷練，透過民眾投票、民主機制，成為勞動局長、不分區立委，如今決意投入選戰，就是希望站在平民、基層、勞工、弱勢者的立場，為民喉舌，實現分配正義，落實居住正義。別讓政府只替有權有勢的人說話，這是一場「政治權貴VS. 平民市長」、「高層指定VS.民主初選」及「黑箱作業VS.公開透明」的對決，呼籲大家支持一個有豐富行政經驗，但不靠高層政治恩寵、透過民主機制的產生的市長參選人，讓台灣民主可以深化。