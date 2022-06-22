　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形！同行揭真相

▲▼林女跟男友在臉書曬恩愛還炫富 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女跟男友在臉書曬恩愛還炫富。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

新北市淡水區29歲林筱路酒駕BMW Z4敞篷跑車，撞死方姓交管工人，21日晚間遭裁定羈押。根據林筱路的鄰居透露，她的身分背景不單純；同行也透露林筱路跟其男友充其量就是屁孩跟混混。

29歲的林筱路，21日凌晨在台北吉林路酒後駕車肇禍，撞死54歲方姓工人，她甚至還企圖逃跑、二度輾過工人，還是一旁同事見狀攔下才沒讓林筱路逃跑。

▲淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，檢方認為有逃亡之虞，向法院聲押獲准。（圖／記者陳以昇攝）

根據《聯合報》報導，林筱路獨自租屋在淡水紅樹林地區豪宅社區，鄰居形容他很活潑健談，常炫耀身上名牌、包包，出入都開跑車，曾自曝從事特種行業、晚上都要喝酒，常醉到摔到滿身受傷。

鄰居透露，林筱路也不諱言她花100多萬整形，不解「明明長得不錯，為何還要花大錢整形？」另外《自由時報》報導，林筱路曾在臉書貼出美鈔炫富，徵才帶人出國上班月入8位數。

▲淡水林筱路酒駕撞死交管工人。（圖／翻攝當事人臉書）

對此據傳播圈及詐騙圈透露，林女有詐騙前科、男友從事高利貸，充其量是屁孩、混混，疑透過炫富，吸收跨國詐欺及傳播仲介集團，以高薪利誘不知情男女加入犯罪集團。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳
跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋
恩恩案音檔全曝光！事件始末懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中民宅大火　老議長之子、看護喪生

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形！同行揭真相

高雄里長代辦「以房養老」　盜領失智里民百萬存款、偷走房產

快訊／熱褲妹不知悔改酒駕奪命　倒車輾壓企圖落跑...法院裁定羈押

快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

獨／熱褲妹狠倒車二度輾壓　工人親睹同事遭撞飛「敗類去死一死！」

快訊／台中民宅大火「4人受困」2女跳樓逃生　1人無呼吸心跳送醫

快訊／台南漁光島6畢業生下水遇溺　失蹤少年送醫「不治身亡」

高雄工人墜4公尺船艙亡！勞工局勒令停工　負責人被移送

狼師把補習班當後宮！帶6童回房「摸鳥頂屁」　3年136次下場曝

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人慘遭撞飛！送醫仍不治

熱褲女酒駕撞死工人！　醉到站不穩還想繼續開

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

台中民宅大火　老議長之子、看護喪生

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形！同行揭真相

高雄里長代辦「以房養老」　盜領失智里民百萬存款、偷走房產

快訊／熱褲妹不知悔改酒駕奪命　倒車輾壓企圖落跑...法院裁定羈押

快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

獨／熱褲妹狠倒車二度輾壓　工人親睹同事遭撞飛「敗類去死一死！」

快訊／台中民宅大火「4人受困」2女跳樓逃生　1人無呼吸心跳送醫

快訊／台南漁光島6畢業生下水遇溺　失蹤少年送醫「不治身亡」

高雄工人墜4公尺船艙亡！勞工局勒令停工　負責人被移送

狼師把補習班當後宮！帶6童回房「摸鳥頂屁」　3年136次下場曝

花蓮縣一夜連3震　最大震度4級

台中民宅大火　老議長之子、看護喪生

《柔美2》金高銀和14年前長一樣！水嫩美肌全靠每天做三件事

德州小學槍擊案警方應對徹底失敗！　爆「教室門沒鎖」卻遲不攻入

恩恩案獨創SOP挨轟　求助錄音全曝光！侯友宜一句話接招

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形！同行揭真相

跌深「除權息」有行情？　5檔高股息金融股一次看

台北電影節「雙競賽評審團」陣容公佈　葉如芬任主席、許瑋甯也列名

恩恩就醫延誤錄音曝　專家直指關鍵問題「救護車路上瞎跑也不好」

美股收復3萬大關！道瓊勁揚641點　台積電ADR漲逾2%

澆花強力水槍直射眼睛　7歲男童眼珠「瞬間不見」

社會熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

鋪地工親睹同事遭撞飛　熱褲妹狠倒車二度輾壓他

快訊／台中民宅大火4人受困！1人無呼吸心跳送醫

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死人！捕夢網刺青含意曝

6警「開800張罰單」被調查　借屍還魂黑幕曝

竹縣機車自撞1人躺地亡　他一句話邊坡又找到死屍

里長代辦以房養老　偷走失智里民存款

辣女駕跑車3度酒駕奪命　士檢聲押

開罰單幫扣牌車解套　警集體涉貪風暴擴及桃竹

熱褲妹黑歷史讓人拳頭硬了　無照還3度酒駕撞死人

更多熱門

相關新聞

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

新北市淡水區29歲林筱路酒後駕BMW Z4敞篷跑車，高速撞死方姓交管工人，經酒測值高達0.77mg/L，更被查出她從未持有過駕照，此次更是3度酒駕，檢方複訊後依公共危險罪中10年內再犯而致人於死等罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，士林地院晚間10時20分開羈押庭審問，裁定羈押。

鋪地工親睹同事遭撞飛　熱褲妹狠倒車二度輾壓他

鋪地工親睹同事遭撞飛　熱褲妹狠倒車二度輾壓他

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

辣女駕跑車3度酒駕奪命　士檢聲押

辣女駕跑車3度酒駕奪命　士檢聲押

熱褲妹酒駕撞死人！捕夢網刺青含意曝

熱褲妹酒駕撞死人！捕夢網刺青含意曝

關鍵字：

酒駕

讀者迴響

熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

容易單身上癮3星座！Top 1戀愛太麻煩

糖豆人免費玩　4平台領取一次看

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

「好市多牛奶」為何可以放超久？營養師解答

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

婚禮當天「新娘驟逝」留8月大兒！　男星悲痛：世界剩漆黑

相隔1年半！江宏傑鬆口「福原愛將來台」　大方認：我是希望的

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面