酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形！同行揭真相

▲林女跟男友在臉書曬恩愛還炫富。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

新北市淡水區29歲林筱路酒駕BMW Z4敞篷跑車，撞死方姓交管工人，21日晚間遭裁定羈押。根據林筱路的鄰居透露，她的身分背景不單純；同行也透露林筱路跟其男友充其量就是屁孩跟混混。

29歲的林筱路，21日凌晨在台北吉林路酒後駕車肇禍，撞死54歲方姓工人，她甚至還企圖逃跑、二度輾過工人，還是一旁同事見狀攔下才沒讓林筱路逃跑。

▲淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，檢方認為有逃亡之虞，向法院聲押獲准。（圖／記者陳以昇攝）

根據《聯合報》報導，林筱路獨自租屋在淡水紅樹林地區豪宅社區，鄰居形容他很活潑健談，常炫耀身上名牌、包包，出入都開跑車，曾自曝從事特種行業、晚上都要喝酒，常醉到摔到滿身受傷。

鄰居透露，林筱路也不諱言她花100多萬整形，不解「明明長得不錯，為何還要花大錢整形？」另外《自由時報》報導，林筱路曾在臉書貼出美鈔炫富，徵才帶人出國上班月入8位數。

▲淡水林筱路酒駕撞死交管工人。（圖／翻攝當事人臉書）

對此據傳播圈及詐騙圈透露，林女有詐騙前科、男友從事高利貸，充其量是屁孩、混混，疑透過炫富，吸收跨國詐欺及傳播仲介集團，以高薪利誘不知情男女加入犯罪集團。