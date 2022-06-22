澳門大亨洗米華最重恐關33年　9月開審「洗錢4罪」涉及金額破3兆

▲澳門賭場大亨洗米華被指控違法經營賭博、洗錢等4項罪名，案件將於9月2日開審。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

澳門賭場大亨、擁有400億身家的富豪周焯華（洗米華）2021年11月因違法開設賭場，被澳門警方逮捕後羈押至今，港媒曝光案件將在9月2日開審。據悉，周焯華被指控違法經營賭博、領導犯罪集團罪等4項罪名，涉案金額高達8000億港元（約3兆新台幣），若4項罪名全部成立，最重恐判處33年有期徒刑。

綜合港媒報導，周焯華2021年11月因違法在大陸開設賭場，遭到澳門警方逮捕並羈押候審至今。案件經過數個月的持續調查，澳門檢察院最終以領導犯罪集團罪、參加犯罪集團、違法經營賭博、洗錢等4項罪名起訴周焯華共21名被告，涉案金額高達8000億港元，澳門法院將於9月2日正式開審。

根據澳門《刑法典》法條顯示，「參加犯罪集團」、「領導犯罪集團」、「清洗黑錢」及「不法經營賭博」等罪名，最高分別可判處10年、12年、8年及3年有期徒刑。若周焯華4項罪名全數成立，最重恐被判處33年有期徒刑。

周焯華不只自己陷入麻煩，女星安以軒老公、前德晉集團主席陳榮煉2022年1月也因涉及相關事件而遭逮捕，不過目前尚未被起訴，也就是不在周焯華案起訴21人名單當中，如今周焯華案9月2日將開審，讓陳榮煉下落再度引發關注。

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