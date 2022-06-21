自爆遭網路霸凌　鄭寶清：民主是創黨核心價值「公平才能打勝仗」

▲民進黨前立委鄭寶清。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，中執會將在明（22日）將通過提名，有意爭取桃園市長提名的前立委鄭寶清日前受訪批評，靠密室協商指定接班人很難形成團結，引發熱議。對此，鄭寶清今（21日）再度透過臉書表示，近日受到很多誹謗與謾罵，呼籲停止所有網路霸凌，強調民主是創黨核心價值，公平、公正、公開的民主機制才能打贏勝仗。

鄭寶清上週六晚間受訪說，這次的提名從頭到尾都沒有公平公開的制度，違反民主精神，鄭文燦要靠密室協商、指定接班人，這種結果就是，在黨內很難形成團結，也不會得到選民的支持，況且林智堅沒有做好做滿，這都是過去民進黨一再攻擊國民黨的內容，另外過去鄭文燦批評國民黨主席朱立倫空降，現在卻要做一樣的事情。

不過，鄭寶清批評等語，在黨內引發不同議論。對此，鄭寶清今天透過臉書表示，民主是民進黨創黨的核心價值，進步則是永不停歇的目標，公平、公正、公開的民主機制，才能團結民心，打贏勝仗。

鄭寶清坦言，近日也受到許多謾罵與誹謗，無論是媒體的有心報導，或者網軍大舉進攻，於此呼籲停止所有無端攻擊與情緒字眼的網路霸凌。他也說，感謝民主前輩與市民朋友的慰問關心，他30年在外奔走，總能聽見市民朋友熱情的呼喊，看見各位在社群上的加油打氣，而這些都是讓自己前進的動力。

「儘管結果不盡人意，但寶清始終仰不愧於天，俯不怍於人，堅定的為桃園的未來付出，追求市民最大的幸福」，鄭寶清並引用一段詩句說，「咬定青山不放鬆，立根原在破巖中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」