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「天選之班」29人有24人考上或保送研究所　剩下5人哪去了？

▲大陸西北大學「天選之班」29人中有24人考取或保送研究所。（圖／翻攝新浪財經）

▲大陸西北大學「天選之班」29人中有24人考取或保送研究所。（圖／翻攝新浪財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸西北大學2018級（首屆）華大基因創新班，全班29人中有24人考上或保送研究所，因此被外界稱為「名符其實的學霸班」。不過，也有網友好奇，剩下的5人沒考上研究所，到底是去哪裡了？原來，其餘5名同學並非落榜，其中4人正申請出國留學，剩下1人則是已經拿到前往華為工作的通知。

▲大陸西北大學「天選之班」29人中有24人考取或保送研究所。（圖／翻攝新浪財經）

《極目新聞》報導，據西北大學官微介紹，全班29名同學中，有24人保研或考研成功。其中，保研20人（4位直博生，16位碩士生）至北京大學、中國科學技術大學、中國科學院大學、武漢大學、華中科技大學、西北工業大學、中國農業大學、中國科學院生物物理研究所、中國科學院青島生物能源與過程研究所等高校或科研機構。

還有4人考研究所成功，其中3人錄取至中國科學院大學，1人錄取至中國科學院深海科學與工程研究所。

據了解，華大基因創新班為西北大學與華大基因集團透過產學合作模式，以人才培養、科學研究和共建醫學院等三方面進行戰略合作。創新班由24名生命科學與技術基地班、3名生物科學基地班和2名生物科學類專業的同學組成，學制為四年，班級成員在完成三年本科教育後，會前往深圳華大基因集團進行為期一年的實習工作。

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